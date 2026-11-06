Lorena Romera 06 NOV 2026 - 14:53h.

El exfutbolista ha felicitado el 14º cumpleaños al hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera con una preciosa carta

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Jota Peleteiro ha dedicado al hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera un conmovedor mensaje con motivo de su cumpleaños, demostrando que el cariño que le tiene continúa intacto. El exfutbolista ha abierto su álbum de fotos más personal, publicando varias imágenes inéditas de la infancia del primogénito de la modelo.

A través de sus stories de Instagram, el empresario ha sido el primero en felicitar públicamente al joven: "14 añitos mi tigre, contigo conocí lo que es el amor verdadero. Sigue siendo ese gran hermano mayor que todos admiramos. Te amo".

Las imágenes compartidas por Jota en esta publicación recorren diferentes momentos de complicidad entre ambos: desde una imagen en la que les vemos abrazados con complicidad, otra estampa al aire libre, jugando con un balón, hasta un recuerdo de infancia donde vemos a un jovencísimo Fran con la equipación del Aston Villa frente a unos grandes trofeos del equipo.

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Para acompañar este montaje de fotografías, el dueño de GROINN ha escogido una pista de audio de lo más significativa: un extracto de la emblemática película Goodfellas (Uno de los nuestros), donde se reflexiona sobre la lealtad y el concepto de familia elegida: "Siempre nos llamábamos 'good fellas' (buenos amigos). Como cuando le dices a alguien: te va a caer bien este tío, es buena gente, es uno de los nuestros”.

Un vínculo inquebrantable a pesar de la distancia

Durante su relación con la modelo, Jota Peleteiro asumió un papel fundamental en la crianza y cuidados del primogénito de Kiko Rivera, hasta el punto de que el niño le llamaba "papá" de manera habitual. Tras la ruptura, el deportista gallego confesó que lo más doloroso fue distanciarse del menor, un lazo que, aunque hoy en día se mantenga más distante, sigue guardando un hueco muy especial en su memoria.

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La tensión con Kiko Rivera y la polémica económica

En una de sus intervenciones en '¡De Viernes!', donde respondió a las declaraciones de Kiko Rivera sobre los celos que sentía respecto a esta unión, el que fuera jugador del Deportivo Alavés en sus últimos años de carrera se pronunció sobre la manutención del menor. "Lo que yo he pagado en mes y medio lo ha pagado él en doce años", defendió con rotundidad, reprochándole al hijo de Isabel Pantoja los meses de ausencia y su falta de llamadas telefónicas.

Con este nuevo y emotivo gesto de cumpleaños, Jota Peleteiro vuelve a poner sobre la mesa la huella imborrable que dejó en el menor, reavivando el cariño incondicional que un día sellaron.