Ivana Icardi, concursante de 'Supervivientes All Stars', ha tenido varias relaciones relacionadas con su paso por realities

Ivana Icardi habla de su futura maternidad y revela su gran preocupación

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La vida sentimental de Ivana Icardi, concursante de 'Supervivientes All Stars', ha estado inevitablemente ligada a la televisión. Argentina de nacimiento y conocida inicialmente por ser hermana del futbolista Mauro Icardi, ha construido con los años su propia trayectoria dentro del universo de los realities. Y, curiosamente, algunos de los momentos más importantes de su vida amorosa también han comenzado delante de una cámara.

'Gran Hermano Argentina', 'Grande Fratello', 'Supervivientes' y 'GH DÚO' han sido escenarios de encuentros que terminaron marcando diferentes las etapas sentimentales de la influencer. Luifa Galesio, Gianmarco Onestini, Hugo Sierra y Finito son los nombres más destacados de un historial amoroso que refleja también una forma muy particular de entender el amor.

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Si algo ha demostrado la argentina es que no le gustan las medias tintas. Ella misma se ha mostrado a lo largo de sus diferentes experiencias televisivas como una mujer intensa, pasional y especialmente entregada cuando se enamora. Es impulsiva, transparente y no suele esconder lo que siente, incluso cuando sabe que millones de espectadores están pendientes de sus movimientos.

Luifa Galesio: un amor nacido en ‘Gran Hermano Argentina’

Mucho antes de convertirse en un rostro conocido para los espectadores españoles, Ivana Icardi ya había vivido una intensa experiencia televisiva en Argentina. En 2016 participó en 'Gran Hermano' y allí conoció al futbolista Luis Fabián “Luifa” Galesio. Curiosamente, la historia no comenzó como un flechazo inmediato. Durante el concurso protagonizaron diferencias y enfrentamientos y pasaron de una relación complicada a descubrir, poco a poco, que entre ellos existía una atracción.

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El acercamiento terminó de producirse después del reality. La influencer había quedado en segunda posición y Luifa terminó proclamándose ganador de aquella edición. Una vez fuera de la casa, sin cámaras las 24 horas del día ni estrategias de concurso de por medio, decidieron comprobar qué ocurría entre ellos.

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La pareja confirmó públicamente su romance en septiembre de 2016. Luifa reconoció entonces que su interés por Ivana había comenzado durante el propio concurso, aunque inicialmente había preferido guardárselo.

Los viajes se convirtieron en una parte importante de aquella primera etapa y, pocos meses después, Ivana llevó a Luifa hasta Gran Canaria para presentárselo a su familia. Ambos compartían públicamente fotografías juntos y mensajes cariñosos que mostraban que aquella inesperada conexión nacida alrededor de ‘Gran Hermano’ había conseguido sobrevivir al programa.

Gianmarco Onestini: una atracción que no llegó a convertirse en noviazgo

La siguiente historia conocida de la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ nos lleva de Argentina a Italia. En 2019 participó en la decimosexta edición de ‘Grande Fratello’, donde coincidió con Gianmarco Onestini, hermano de Luca Onestini. Entre ambos surgió una estrecha conexión que rápidamente despertó interés dentro y fuera de la casa. Ivana se mostró atraída por Gianmarco y no escondió que sus sentimientos iban más allá de una simple amistad. Sin embargo, en este caso conviene establecer una diferencia respecto a otras relaciones de su currículum sentimental, Ivana y Gianmarco no llegaron a consolidarse como pareja.

Hugo Sierra: el padre de su hija Giorgia

En febrero de 2020, Ivana Icardi viajó a los Cayos Cochinos para participar en ‘Supervivientes’. Allí conoció a Hugo Sierra y la conexión fue prácticamente inmediata. Los primeros días de convivencia fueron suficientes para que comenzara a existir un evidente acercamiento. Las conversaciones, las muestras de cariño y la atracción terminaron dando paso a un romance que se convirtió en una de las grandes tramas sentimentales de aquella edición.

La relación, sin embargo, estuvo marcada por las idas y venidas desde el principio. Dentro del propio concurso, Hugo decidió poner fin al romance después de aproximadamente dos meses. La ruptura dejó a Ivana especialmente afectada y ambos protagonizaron varias conversaciones intentando explicar sus diferencias.

Una vez fuera del concurso volvieron a darse una oportunidad y la relación continuó lejos de las cámaras. Lo que había comenzado como un romance televisivo terminó convirtiéndose en una relación mucho más importante de lo que cualquiera habría imaginado durante aquellas primeras semanas de supervivencia.

En febrero de 2021 anunciaron que esperaban su primer hijo juntos. Giorgia nació en agosto de ese mismo año y transformó para siempre el vínculo entre Ivana y Hugo. Independientemente de lo que ocurriera sentimentalmente entre ellos, ya existía una conexión que permanecería para siempre. La pareja atravesó diferentes momentos hasta que finalmente tomó caminos separados. Después de la ruptura, ambos tuvieron que construir una nueva relación basada en su papel como padres.

Finito: amor nacido alrededor de ‘GH DÚO’

Después de la ruptura con Hugo Sierra y de un tiempo centrada en su hija y en reconstruir su vida sentimental, Ivana volvió a encontrar el amor alrededor de otro reality. A comienzos de 2024 entró en ‘GH DÚO’ y allí conoció a Alberto Portero, más conocido como Finito y hermano de Keroseno.

La historia, sin embargo, tuvo una particularidad, esta vez el romance no comenzó realmente dentro de la casa. A través de sus redes sociales, Ivana fue compartiendo algunos momentos de la relación y mostró una nueva etapa sentimental mucho más alejada de la intensidad televisiva de sus historias anteriores. A principios de enero de 2025, Ivana confirmó públicamente que su historia con Finito había llegado a su fin. Habían estado juntos casi un año y rompían poco antes de celebrar su primer aniversario como pareja.