Claudia Barraso 11 NOV 2026 - 16:44h.

Samantha Hudson ha denunciado en redes sociales haber sido rociada con gas pimienta en una de las manifestaciones de Madrid

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La artista española Samantha Hudson ha asistido a una de las manifestaciones que ha tenido lugar durante la mañana de este día de huelga general y ha denunciado en redes sociales haber sido rociada con gas pimienta por la Policía.

Junto a sus amigas, han grabado un vídeo donde aparecen visiblemente afectadas y cuentan que estaban "en primera fila de la manifestación" cuando han sido agredidas por las propias autoridades, sin motivo alguno, según han confesado en el vídeo.

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“Estábamos en primera línea sin ejercer violencia y nos han empujado contra la cera. Sin hacer nada han venido directos. Era un hombre que estaba detrás de los antidisturbios”, confirma en el vídeo Samantha Hudson, empapada por la lluvia, con los ojos llorosos y notablemente nerviosa.

“Entonces nosotras no nos podíamos echar para atrás, la gente se ha empezado a caer al suelo, han empezado a pegar a la gente en el suelo y a nosotras nos han echado directamente el spray en los ojos en los oídos y en las vías respiratorias. Samantha no podía respirar. El spray pimienta ya es una brutalidad. Le han abierto la cabeza a un chaval ”, decía una de sus amigas que le han acompañado durante la marcha y también ha sufrido ese supuesto ataque.

Las historias de redes sociales de la artista

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La propia artista confirmaba minutos después en sus redes sociales que estaba en buen estado tras la agresión sufrida: “Estamos mucho mejor, gracias por vuestros mensajes. Nos vemos hoy en la manifestación. Su violencia no nos parará”.

Además, también ha publicado una historia en su perfil de Instagram donde un usuario le habla pidiendo el vídeo en el que uno de los policías ataca al chico de la chaqueta marrón que aparece con una herida en la cabeza tras, presuntamente, haber recibido un golpe por parte de las autoridades.