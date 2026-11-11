Natalia Sette 11 NOV 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado abiertamente de los problemas a los que se está enfrentando con su menstruación

El tratamiento médico de Marieta para combatir el lipedema, una enfermedad crónica y progresiva

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Marieta se ha sincerado como nunca antes sobre las dificultades que está teniendo para quedarse embarazada. La que fuera participante de la ‘La isla de las tentaciones’ ha subido una serie de ‘stories’ hablando abiertamente de los problemas a los que se está enfrentando con su menstruación.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ lleva mucho tiempo luchando con desajustes en el ciclo menstrual. Ha habido incluso meses que no le ha venido la regla, dificultando mucho saber cuándo ovula. Tras meses de absoluta incertidumbre, la influencer ha podido por fin compartir con sus seguidores una buena noticia: “En mi día 65 del ciclo por fin me ha bajado la regla”.

La alicantina ha reconocido que la espera se le ha hecho interminable debido a la desregulación hormonal que arrastra desde hace tiempo. “Este ciclo me ha durado una eternidad, pero por lo menos me ha bajado”, ha expresado con una mezcla de satisfacción y alivio tras tantas semanas de tensión.

Esta llegada tan ansiada le permite retomar sus planes de maternidad junto a su marido, Suso Álvarez. “Al menos puedo calcular un poco para la próxima ovulación”, ha confesado esperanzada. Este era sin duda uno de los principales motivos por los que la influencer estaba tan preocupada porque no le bajara la regla.

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Al ser tan irregular, Marieta no puede hacer un calendario estable sobre sus días principales de ovulación, lo que le está impidiendo avanzar con normalidad en su proceso de ser madre junto a Suso.

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Este cambio de fase en su ciclo menstrual también le abre la puerta a avanzar en el diagnóstico médico con ayuda especializada. “Las chicas que me están llevando, las embriólogas integrativas, me habían mandado unas pruebas para cuando me bajara, así que por fin me las voy a poder hacer”, ha detallado muy motivada.

La ganadora de ‘GH DÚO’ ha prometido profundizar próximamente en este asunto para ayudar a otras mujeres que se encuentren en su misma situación. “Pronto hablaré de ellas porque me han explicado muchas cosas que yo no entendía”, ha concluido dispuesta a visibilizar los problemas de salud femenina sin ningún tipo de tabú.