Lorena Romera 11 NOV 2026 - 10:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' da a luz a su primera hija en un parto complicado

Mahi Masegosa saca a la luz las imágenes del inicio de su relación con Rafa Moya tras más de 10 años juntos

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Mahi Masegosa y Rafa Moya han dado la bienvenida a su primera hija en común, a la que han llamado Catalina. La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido una publicación a través de su perfil de Instagram donde para comparitr las primeras imágenes de la pequeña y hablar de su complicado parto. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible para inducir el nacimiento natural, "la niña sufría" y se vieron obligados a practicar una cesárea.

"Bienvenida a este mundo, Catalina. Estamos con el amor multiplicado", escribe la creadora de contenido en el post donde muestra la carita de la niña y cómo han sido esos primeros momentos junto a ella. "Tras probar con los métodos habidos y por haber para inducir el parto natural, los doctores vieron que con las contracciones más fuertes y cuando yo empezaba a dilatar, la niña sufría dentro, así que decidieron hacer cesárea", ha explicado, disculpándose con su comunidad por estas horas de inactividad.

Aunque ha sido "agotador", la pareja está exultante por tener a su pequeña. "Por fin estamos los tres juntitos y, aunque no hemos dormido ni descansado por la emoción, estamos muy felices, viviendo como en un sueño. Nos esperan unos días más en el hospital, pero contentos y agradecidos de recibir tantos mensajes de preocupación y cariño", expresa la andaluza.

El embarazo de la exconcursante de 'Supervivientes'

Aunque se trataba de un embarazo muy deseado, la influencer y diseñadora ha mostrado el proceso con total naturalidad, alejándose de idealizaciones. A lo largo de estos nueve meses, la concursante de diferentes realities de Telecinco ha hecho partícipes a sus seguidores de cada paso: desde las primeras pruebas médicas, pasando por los cambios de su cuerpo hasta la emoción de reformar y decorar la habitación de la pequeña.

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Mahi Masegosa y Rafa Moya, diez años de amor y una hija

Su historia suma más de una década de trayectoria compartiendo momentos de vida, platós de televisión y contenido en las redes sociales. Sin embargo, su camino no ha sido lineal: la pareja llegó a separarse e interrumpió su relación durante un tiempo, reencontrándose y retomando su historia tras el doloroso fallecimiento del padre de la granadina.

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Aquel duro golpe volvió a unirlos y a asentar las bases de su futuro juntos. Tiempo después, decidieron dar la bienvenida a la paternidad de forma meditada, aunque la diseñadora nunca ha ocultado el impacto inicial que le produjo asimilar la noticia.

Desde el primer momento en que anunciaron que iban a ser papás, la alegría fue inmensa tanto para ellos como para su entorno más cercano. El sexo del bebé -que desvelaron con un emotivo e íntimo gender reveal- y los preparativos para su llegada se convirtieron en el centro de su día a día.

De hecho, la creadora de contenido volcó toda su creatividad en diseñar y ultimar con mimo cada rincón de la habitación del bebé, un espacio ideado al detalle para recibir a la pequeña con la máxima comodidad, dulzura y el toque personal tan característico de la pareja.

Con la naturalidad que siempre la han caracterizado, Mahi Masegosa nunca ha tenido reparos en mostrar la cara B de su embarazo, reconociendo abiertamente sus miedos y las dudas previas a la llegada de su hija. Es más, hace tan solo dos semanas compartía una profunda reflexión en sus redes sociales sobre lo que sintió cuando se enteró de que iba a ser madre:

"Tengo que confesar que todo la maternidad me quedó muy grande las primeras semanas. Aunque fue buscado, no me lo creía, ni lo asimilaba, fue un choque enorme. Supongo que cuando la tengamos en casa será otro choque. Ojalá mi papá y el papá de Rafa no se hubieran ido tan pronto para que la hubiesen podido conocer", expresaba en este post, contándole a sus seguidores que, precisamente, el fallecimiento de su progenitor fue lo que le impulsó a dar el paso de ser mamá.

Ahora, superados los primeros vértigos del proceso y con Catalina ya en brazos, Mahi Masegosa y Rafa Moya comienzan esta preciosa etapa. ¡Enhorabuena a los recién estrenados papás!