Natalia Sette 29 OCT 2026 - 17:41h.

La exconcursante de 'Supervivientes' expone todos los desagradables mensajes que le han llegado de una seguidora

Mahi Masegosa, con un embarazo de riesgo, recibe noticias agridulces del hospital tras su última prueba

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Mahi Masegosa se encuentra atravesando la recta final de su embarazo en la semana 36 y lidiando con el cansancio característico de esta etapa. Tras confesar la impotencia y el malestar que siente al no poder ayudar a Rafa Moya con la habitación de su bebé, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha tenido que hacer frente a una desagradable seguidora que la lleva acosando meses.

La diseñadora ha decidido plantar cara al acoso constante que sufre por parte de una usuaria que lleva meses hostigándola a través de sus mensajes directos de Instagram. Los despectivos mensajes comenzaron el pasado 17 de junio con ataques directos como: “¿Te vale la pena decir tantas gilipolleces para hacer un video?”.

Desde entonces, la situación no ha dejado de escalar con comentarios semanales constantes como “Qué cansina”, “Vaya hortera” o “¿En serio crees que haces gracia?”. Cansada de soportar esta situación, la andaluza ha grabado la pantalla de su móvil para exponer todos y cada uno de los insultos recibidos.

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Lejos de quedarse ahí, Mahi ha dado un paso más allá cotilleando el perfil público de su acosadora en Instagram y Facebook. La influencer ha mostrado sus publicaciones, su descripción e incluso su fotografía de perfil para quitarle su anonimato. “Es usted una señora divorciada de Calella un tanto rara, siga escribiéndome, no la conocía pero a partir de ahora prometo que no me perderé ninguna de sus perlitas”, ha ironizado al exponerla.

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Poco después, la creadora de contenido compartió un vídeo en tono sarcástico donde criticaba la falta de empatía de la internauta hacia su estado. “Esa señora metiéndose con una pobre embarazada, no tiene piedad”, ha dicho con incredulidad ante su fiel comunidad de seguidores.

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La diseñadora ha reflexionado con humor sobre la vulnerabilidad que esperaba sentir en esta etapa. “Yo pensaba que las embarazadas nos respetaban más, dábamos así como ternura… pero esta va a machete”, ha dicho con una sonrisa en la cara, tomándose a risa esta situación para que no le afecte de más.

Tras esto, Mahi espera con ansias la reacción de la usuaria al ver que ha expuesto todos sus mensajes y perfiles públicos: “Hoy cuando vea que he destripado sus mensajes se enfadará y tengo ganas de ver cómo se enfada”.