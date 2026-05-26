Natalia Sette 26 MAY 2026 - 15:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla con sinceridad sobre cómo ha cambiado su estilo a lo largo de los años

Marina García se realiza un cambio de look y sus seguidores reaccionan

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Marina García no para de cumplir sueños y de consolidar su carrera lejos de los platós de televisión. Ha convertido su perfil de Instagram en un escaparate de moda, ha asistido a la Fashion Week de París e incluso ha sido portada en una revista . Desde su paso por ‘La isla de las tentaciones’, su carrera profesional ha cambiado drásticamente y ahora reflexiona sobre la evolución de su estilo desde República Dominicana.

Desde su salto a la fama en el programa de las tentaciones, Marina ha trabajado incansablemente para desvincularse de la etiqueta de ‘chica reality’ y ganarse un hueco respetado como creadora de contenido de moda y belleza en Instagram, donde ya acumula más de 760.000 seguidores. Sin embargo, este evidente giro en su estilismo ha despertado la curiosidad de su comunidad.

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La reflexión se originó a raíz de un comentario de una seguidora, quien aplaudía su transformación pero recordaba con total honestidad sus inicios: “Yo tía no sé cómo has cambiado tanto de estilo desde que saliste de ‘LIDLT’ yo te recuerdo súper choni... y ahora eres elegante. No sé cómo has evolucionado así, pero olé, para bien lo digo eh. Me gustaría que un día dieras tu opinión de los vestidos que sacan las chicas en las hogueras ahora”.

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Lejos de tomárselo a mal, la novia de Jesús Sánchez decidió responder de manera muy cercana y sincera para explicar cómo percibe ella misma su propio pasado. “Hola guapetona, mil gracias, nunca he sido choni más bien he sido 'provocativa' con todo lo que me ponía”, ha aclarado la influencer. “A mí me encantaba, me hacía sentir bien en aquel momento, yo creo que el estilo va cambiando con el paso de los años, y lo mío ha sido fuerte sí”, ha continuado argumentando con total naturalidad.

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Respecto a la petición de analizar los polémicos estilismos que lucen las nuevas participantes de ‘La isla de las tentaciones’, la sevillana prefirió mantenerse al margen para evitar malentendidos. “Y lo de las chicas, no me gusta hablar del estilismo de nadie, a no ser de que me pregunten ellas mismas, entonces ahí me explayo, no quiero que molesten mis palabras”, ha zanjado.

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Han pasado 5 años desde que Marina se convirtió en personaje público y desde entonces ha ganado una comunidad muy fiel de seguidores que la apoyan por su estilo de vida. La creadora de contenido ha demostrado que se puede madurar y evolucionar a nivel profesional y darle un giro de 180ºC a tu vida.