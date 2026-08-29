Noemí Salazar visibiliza tener canas y enseña su cabello al natural, sin tintes
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha querido dar visibilidad a uno de los problemas más comúnes para las mujeres
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Noemí Salazar ha querido visibilizar algo que le pasa a muchas mujeres pero de lo que apenas se habla. La finalista de 'GH VIP' y protagonista de 'Los Gipsy Kings', que hace poco reapareció en redes tras dos semanas de inactividad para hablar de una mala época a nivel psicológico, ha mostrado sin ningún filtro su pelo al natural, con algunas incipientes canas.
"Estoy llena, llena de canas”, ha reconocido la creadora de contenido, explicando que sus seguidores se lo habían hecho notar mientras hablaba en un vídeo anterior: “Noemí, ¿soy yo o tienes canas?”. Lejos de esconderlo o disimularlo, ha optado por mostrarlo tal cual, algo que no siempre es habitual entre las caras conocidas de la televisión, más acostumbradas a ocultar este tipo de cambios naturales del cabello por miedo al qué dirán.
“Mi peluquera estaba de vacaciones, ha venido hoy, así que me voy ahora a echarme el tinte”, ha explicado, dejando claro que la solución llegaría en cuestión de horas. Tras esa primera confesión, Noemí ha decidido pasar a la acción sin esperar mucho más: "Adiós canas, por fin", ha escrito horas después junto a una nueva imagen ya con el tinte aplicado.
La influencer, que hace unos meses también tuvo que acudir a urgencias por una fuerte reacción alérgica, explicó que, aunque siempre recibe preguntas sobre el color de su melena, prefiere mantener su rutina de siempre en la peluquería a la que acude desde hace ocho años, un vínculo de confianza que valora especialmente a la hora de cuidar su imagen.
Además del tinte, ha aprovechado también para renovar las extensiones adhesivas que suele llevar, un tipo de técnica capilar que recomendó encarecidamente a sus seguidoras que quisieran probarla.
Ya en el vídeo final, Noemí ha mostrado el resultado con evidente satisfacción: pelo sano, raíces completamente cubiertas y unas mechas con las que se declaró encantada. "Mirad qué sano lo tengo y qué bien me lo tratan", ha comentado, destacando también lo mucho que le había crecido el cabello en los últimos meses.
Con este gesto, Noemí Salazar se suma a la corriente cada vez más habitual entre mujeres públicas de mostrar su imagen real, canas incluidas, antes de decidir qué hacer con ellas, ya sea taparlas o lucirlas con total naturalidad. Un pequeño gesto que puede ayudar a que muchas otras mujeres vivan este proceso con menos vergüenza.