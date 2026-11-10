Adara Molinero desvela la mayor diferencia entre sus dos embarazos

Natalia Sette 10 NOV 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera con sus seguidores y explica las mayores diferencias que está experimentando entre sus dos embarazos

Adara Molinero enseña el estado de su piel y desvela cómo prevenir las estrías

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Adara Molinero continúa atravesando un primer trimestre bastante complicado tras anunciar a mediados de octubre que esperaba su segundo bebé junto a su pareja, Vicente Romero. Aunque la ganadora de ‘GH VIP’ soñaba con vivir este segundo embarazo cómo vivió el de su hijo Martín, la realidad es muy diferente y la ha compartido ahora con todos sus seguidores.

Lejos de idealizarlo, la influencer ha querido mostrar la cara más cruda de su día a día. “Os voy a contar la realidad de mi embarazo, voy tricolor porque lo único que quiero es ir cómoda y la casa la tengo hecha un asco”, ha confesado con absoluta honestidad. Adara admite que aunque en el video aparece maquillada, su cara en su día a día es otra.

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La madrileña ha reconocido la gran frustración que le genera no estar experimentando esta dulce etapa como esperaba. “Yo quería ser esa típica embarazada que os contara todo lo maravilloso, pero la realidad es que no estoy bien”, ha admitido con pesadumbre, dejando claro que el malestar físico le impide mantener su ritmo habitual.

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Al comparar esta experiencia con la que vivió en 2019 al esperar a su primer hijo, las diferencias son muy grandes. “Qué diferente está siendo este embarazo con el de Martín, tenía unas arcaditas, me tomaba la medicación y seguía con mi día normal. Ahora es todo el día, no hay nada que me lo calme, cuando me viene la arcada me tengo que poner la mano porque me vomito encima”, ha relatado.

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Las náuseas continuas han terminado afectando incluso a la convivencia con su pareja. “A mi novio le he prohibido usar el gel que usa siempre y no se puede echar perfume porque vomito”, ha detallado la exconcursante de ‘GH’. Además, el apetito se ha convertido en un dilema: “Se me antoja todo y a la vez no se me antoja nada, me como algo y ya me está dando asco”.

La creadora de contenido ha hablado en varias ocasiones de que este embarazo, al ser por fecundación in vitro, ha traído también ciertas incomodidades. “Al haber sido por fecundación in vitro me sigo hormonando. Me pongo en mis partes un óvulo por la mañana y otro por la noche y durante todo el día eso va deshaciéndose y cayendo y es súper incómodo”, ha explicado abiertamente.

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Todo ello ha desembocado en un inevitable sentimiento de malestar y culpa. “Me siento mal porque no puedo hacer nada y a la vez culpable por Martín porque no le puedo dar toda la atención que merece”, ha lamentado. A pesar de todo, mantiene la esperanza de que todo mejore: “Estoy muy feliz pero no estoy disfrutando el embarazo como me gustaría. Confío y tengo fe en que sea este primer trimestre y que luego pase”.