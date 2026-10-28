Lorena Romera 28 OCT 2026 - 09:01h.

La ganadora de 'GH VIP' ha confirmado que ya ha escogido el nombre para el nuevo miembro de la familia

Adara Molinero comunica una feliz noticia y se desmorona horas después: "Estoy desesperada"

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Con la ilusión a flor de piel por este momento tan dulce que atraviesa (a pesar de estas primeras complicadas semanas, marcadas por los síntomas), Adara Molinero está volcada en disfrutar de cada detalle de su embarazo junto a Vicente Romero. Uno de ellos, la elección del nombre de su bebé. A través de su perfil de Instagram, la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha sincerado son sus seguidores sobre esta decisión tan importante.

Si hace unos días la madrileña preocupaba al confesar que prácticamente no podía salir de la cama y que apenas podía comer ("todo me da asco, hasta el café", se lamentaba), ahora ha querido hacer participe as un comunidad de un momento de lo más ilusionante. En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, la creadora de contenido ha respondido a las inquietudes de sus seguidores.

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La más preguntada: el nombre escogido para el bebé en camino. Con una sonrisa radiante y mostrándose muy cómplice con Vicente Romero, que se encontraba de fondo apoyándola en este instante, la influencer ha confirmado que ya no tienen dudas:

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"Tenemos los nombres", ha señalado entre gritos de emoción y carcajadas. Además, la hija de Elena Rodríguez ha contado que está barajando la opción de un gender reveal: "Nos gustaría hacer una fiestecita pues de revelación de sexo".

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Pero estos planes que tanto le ilusionan, hacen que sus followers tengan que esperar un poco más saber si el nuevo miembro de la familia es un niño o una niña. Un bebé que se convertirá en el perfecto compañero de juegos de Martín, el pequeño de seis años que la colaboradora tuvo fruto de su relación anterior con Hugo Sierra.