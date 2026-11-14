Carlos Otero 14 NOV 2026 - 09:00h.

El marido de Isa Pantoja ha tenido severos enfrentamientos con rostros muy conocidos de la crónica social

Isa Pantoja se ha casado en tres ocasiones: así fueron sus tres bodas, con Alejandro Albalá, Alberto Isla y Asraf Beno

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Asraf Beno ha resultado vencedor de 'Supervivientes All Stars'. En su aventura, el marido de Isa Pantoja ha tenido a sus compañeros soliviantados y ha encontrado en Rosa Benito a su mayor enemiga. Otros náufragos 'VIP' como Damián Quintero o Víctor Janeiro tampoco han mostrado simpatía por el ceutí. Pero en España, el modelo tiene una lista negra de famosos que tampoco sienten especial simpatía por su figura.

Isabel Pantoja le llamó garrapata

La mala relación de Isa Pantoja con su familia se extiende también a su marido. Desde que empezó su relación con la benjamina del clan folclórico, la matriarca Isabel no sintió especial conexión con él y lo legó a llamar “garrapata”. Son varias las ocasiones en las que Asraf ha contado que se sentía infravalorado y menospreciado cuando cruzaba el umbral de la mítica finca Cantora.

Según sus propias palabras, Isabel Pantoja no le dio su cariño porque la tonadillera consideraba que no tenía el status económico que deseaba para una pareja de su hija.

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Kiko Rivera también lo despreció

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El hermano mayor de Isa, Kiko Rivera, tampoco ha sido especialmente correcto con el otrora míster. En una entrevista concedida a ‘De Viernes’ en 2024, Asraf aseguró que el DJ tuvo comentarios xenófobos y racistas hacia él. El intérprete de ‘Quítate el top’ le mandó en una ocasión “que se fuese a tomar un kebab”.

Sin embargo, Asraf dejó claro que, en un principio, la relación con él era buena y cordial. Todo cambió a raíz de la ruptura de Isa con los suyos: "si quieres que te lo describa: es un cabrón, diciéndolo suave", declaró Asraf en referencia al ex de Irene Rosales.

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Raquel Meroño, otra enemiga VIP

Hace un año Asraf participó en un talent de decoración e interiorismo de la televisión pública. Allí coincidió con famosos de la talla de Mar Flores y Raquel Meroño. Entre tapizados y papeles pintados el exmodelo tuvo broncas sonadas con esta última. Asraf consideraba que la empresaria no le trataba con la dignidad que se merecía mientras ella aseguraba que el marido de Isa Pantoja era “un liante de manual”.

Adara Molinero y su madre, a la gresca

Adara Molinero y su madre, Elena Rodríguez, también figuran en la lista de enemigos de Asraf. Con Adara tuvo broncas sonadas en su edición de ‘Supervivientes’ mientras que los conflictos con la madre transcurrieron en la casa de 'GH Dúo'. De carácter pragmático, una vez finalizadas las convivencias el de Ceuta no ha vuelto a manifestarse sobre las Molinero Rodríguez.

Omar Montes, otra piedra en el zapato

Asraf Beno tampoco traga al cantante Omar Montes, ex novio de su mujer. Ambos coincidieron en 'GH' hace casi una década y nunca tuvieron feeling. El 'iluminati' ha cuestionado en más de una ocasión las tendencias sexuales del modelo: "Yo creo que juegan a las casitas", dijo en 2020 sobre la vida conyugal de Isa. Asraf, molesto con la insinuación, contestó al cantante por la vía judicial.