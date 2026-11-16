Lorena Romera 16 NOV 2026 - 13:38h.

La argentina explica el contratiempo de salud con el que ha regresado de 'Supervivientes All Stars'

Arkano dedica unas románticas palabras a Ivana Icardi tras su acercamiento en Honduras

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Ivana Icardi ha compartido con sus seguidores la preocupación con la que ha aterrizado en España. La argentina, hermana de Mauro Icardi, ha reconocido que está preocupada por un problema de salud tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. Aunque no sabe identificar del todo el origen de este contratiempo, la influencer se ha desahogado con su comunidad con la idea de encontrar respuestas.

La experiencia en los Cayos Cochinos pone siempre a prueba los límites físicos y mentales de cualquier concursante, que regresan de la aventura completamente renovados. Después de aguantar un total de 52 días en Honduras tras convertirse en la séptima expulsada tras batirse en duelo contra Omar Sánchez, la creadora de contenido ha retomado su rutina con un imprevisto de salud que no ha dudado en compartir con su comunidad.

La madre de Giorgia, su hija en común con Hugo Sierra, contaba con la bajada de peso, el cansancio acumulado y el tener que adaptarse de nuevo a la civilización tras semanas de extra supervivencia, pero no a un inesperado problema de salud relacionado con la vista. A través de sus stories de Instagram, la nacida en Rosario, de 31 años, ha explicado que está sufriendo ciertos estragos oculares.

Junto a una imagen en la que la vemos con gafas de ver, Ivana Icardi ha explicado el síntoma que padece: "No sé si el motivo fue el hambre o el sol, que no hubo mucho, u otros factores, pero no veo nada". Tal es el nivel de ceguera al que se enfrenta, que la creadora de contenido ha tenido que aumentar la letra del teléfono móvil. Aunque lo trata con humor, bromeando con el tema, la excocursante de 'Supervivientes All Stars' ha compartido su problema en redes por si encontrase solución. "Volví de Honduras ciega".