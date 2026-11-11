Lorena Romera 11 NOV 2026 - 09:00h.

El rapero piropea a la argentina, demostrando que su conexión va más allá de 'Supervivientes All Stars'

Arkano se enfrenta a las críticas tras frenar en seco con Ivana en Honduras

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Ivana Icardi y Arkano confesaron que se gustaban. Sus miradas cómplices y su acercamiento era más que evidente para los que no perdían detalle a su relación en 'Supervivientes All Stars', que fue estrechándose más y más hasta que el rapero decidió dar un paso atrás. Bloqueado por la presión de las cámaras y el miedo a lo que estuviese ocurriendo en el exterior, la decisión del joven dejó a la argentina desconsolada. Ahora, con ha sido precisamente él quien le ha dedicado a la influencer unas románticas palabras.

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Lejos de que aquel frenazo supusiera un distanciamiento real, la relación entre ellos sigue fluyendo con naturalidad ahora que ya han sido expulsados y están fuera del programa. Tal y como se ha visto en sus últimas interacciones en redes, los exconcursantes continúan dedicándose cariñosos y comentados mensajes que reflejan el gran afecto que se tienen.

En una de las últimas publicaciones de la hermana de Mauro Icardi, donde muestra su radical cambio de look luciendo su nueva cabellera morena, Arkano no ha dudado en dejarle un piropo que deja latente la admiración que siente por ella: "Más bonita por dentro que por fuera (y ya es decir)".

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Pero la respuesta de ella no se ha hecho esperar, mostrándose completamente entregada ante este gesto público del artista: "¿Te puedo querer más?". Por si fuera poco, en otro post donde la it-girl posa de lo más sonriente junto a su hija Giorgia, el rapero ha vuelto a reaparecer para dejarles un afectuoso comentario: "Seres de luz".

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Unas muestras de cariño públicas que demuestran que, tras lo ocurrido en 'Supervivientes All Stars' -donde ambos reconocieron tener ganas de besarse-, el cariño y la complicidad entre ambos continúan más presentes que nunca y creciendo a pasos agigantados.