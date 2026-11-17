Natalia Sette 17 NOV 2026 - 18:00h.

La hija de Makoke ha vuelto a acaparar todas las miradas en las redes sociales tras asistir a una boda muy especial

Anita Matamoros se pronuncia tras la reacción de Brad Pitt al ser preguntado por Makoke durante su visita a España

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Anita Matamoros ha vuelto a acaparar todas las miradas en las redes sociales tras asistir a una boda muy especial que ha reunido a gran parte de su círculo más íntimo. La influencer ha querido compartir con sus seguidores los detalles de un estilismo de invitada muy medido donde la elegancia y la originalidad han sido las grandes protagonistas.

Para esta ocasión tan señalada, la creadora de contenido apostó por un deslumbrante vestido largo de corte sirena en tono azul celeste. El diseño, valorado en 250€, destaca por sus delicados detalles de encaje en el escote y en una sugerente abertura lateral. Por su parte, Jhonny Garso, su chico, optó por un clásico traje de chaqueta en tonos marrones con un pañuelo a modo de corbata a juego con los accesorios de su novia.

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La madrileña completó su look con complementos muy arriesgados. Lució unos guantes largos de piel en color burdeos de 36€ y un sofisticado tocado estructurado del mismo tono borgoña valorado en 330€. “Una boda muy especial, mi primera vez con tocado y una combinación diferente de texturas y colores, ¿¿qué os parece??”, ha escrito al compartir las imágenes en ‘stories’.

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Más allá del estilismo, la joven quiso dedicar unas palabras a sus amigos más íntimos tras pasar un día increíble con ellos. “Estas personas forman parte de tantas etapas de mi vida que es imposible contar una historia sin que aparezcan”, ha reflexionado con cariño.

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“A Yemla la conozco desde pequeña, de Málaga, la ciudad que antes era casa para mí. Después Milán nos volvió a unir, a nosotras y a este maravilloso grupo, alucinó cuando pienso en cuánto han cambiado nuestras vidas desde entonces. Unas se han mudado lejos, otras han criado bebés y otra… ¡¡pues se ha casado!!!!!”, ha dicho divertida.

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Para cerrar su emotivo álbum de recuerdos, la influencer ha escrito unas palabras de agradecimiento a su grupo de amigas: “Qué bonito celebrar la vida a su lado. Qué suerte crecer, cambiar y seguir encontrándonos en los momentos importantes. Y qué suerte teneros en mi historia”.