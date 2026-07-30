Equipo Outdoor 30 JUL 2026 - 17:10h.

La influencer ha compartido cómo fue la fiesta de cumpleaños que le organizó su madre, Makoke, con una temática muy especial

Makoke le dedica unas tiernas palabras al novio de su hija, Anita Matamoros: “Me haces feliz”

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Anita Matamoros ha cumplido 26 años por todo lo alto. La influencer, que hace un mes debutaba como actriz sobre un escenario cumpliendo uno de sus grandes sueños, ha compartido con sus seguidores un vídeo muy especial sobre la fiesta que le organizó su madre, Makoke, al más puro estilo Barbie.

La creadora de contenido, que hace apenas unas semanas se hacía un tatuaje en homenaje a su novio, Johnny Garso, ha contado que el músico le regaló un vestido rosa digno de una fiesta 'sweet sixteen' para la ocasión, y que estuvo muy feliz rodeada de sus seres queridos en un día tan especial para ella, celebrando con gran ilusión.

La temática de la celebración no dejó lugar a dudas: todos los rincones se tiñeron de rosa, de la cabeza a los pies. Makoke, encargada de organizar la fiesta, ha compartido en sus propias redes varios momentos del evento, entre ellos una mesa repleta de comida perfectamente decorada para la ocasión.

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Los invitados no se quedaron atrás con sus looks: gorros de vaquera en rosa, pelucas rubias, alguna con estética anime e incluso una peluca rosa al más puro estilo Barbie completaron un ambiente cargado de fantasía y color, demostrando que nadie se tomó a broma el código de vestimenta impuesto.

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La decoración también estuvo a la altura del evento, con globos en tonos fucsia y rosa bebé combinados con flores, y dos tableros que rezaban "Anita" y "26", marcando así la nueva edad de la homenajeada ante todos los presentes.

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El servicio de catering, a cargo de Casa Georgina, no dejó indiferente a nadie: bocados de picoteo, sushi fresco y un brindis muy especial que se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la noche, con la clásica lluvia de burbujas al descorchar la botella. La fiesta también tuvo su momento más divertido y desenfadado, con Anita rompiendo una piñata en pleno festejo, rodeada de todos sus invitados, entre risas y aplausos.

No es casualidad que sea precisamente Makoke quien se haya encargado de organizar hasta el más mínimo detalle de la fiesta. Madre e hija mantienen una relación muy estrecha desde hace años, marcada por un apoyo mutuo constante que se ha visto reflejado en momentos muy distintos, como cuando Anita se convirtió en el gran apoyo de su madre durante el aplazamiento de su boda con Gonzalo el verano pasado, antes de que finalmente se dieran el 'sí, quiero' el pasado mes de junio. Una complicidad que sigue intacta en cada celebración familiar.