Natalia Sette 17 NOV 2026 - 14:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sube un tierno video de su pequeña con Rafa y desvela su pesa, dejando en shock a sus seguidores

Las primeras dudas de Mahi Masegosa y Rafa Moya como padres primerizos

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Mahi Masegosa está en una nube desde hace una semana por tener a su pequeña por fin en brazos. Tras una cesárea de emergencia y 5 días ingresadas en el hospital, la pareja ya está en casa disfrutando de su primer bebé en común. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha publicado un vídeo de Catalina desvelando su peso y sus seguidores han reaccionado sorprendidos.

La diseñadora ha querido compartir con toda su comunidad los momentos más cotidianos y tiernos de esta nueva etapa familiar. En sus ‘stories’, la andaluza comparte un vídeo donde aparece Rafa Moya con la bebé en brazos, un instante en el que el orgulloso padre comenta emocionado que por fin puede ver sus preciosos ojos porque la recién nacida se pasa prácticamente todo el día durmiendo plácidamente.

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Asimismo, la creadora de contenido ha aprovechado para destacar el papel fundamental que está desempeñando su pareja desde que nació la pequeña. “Rafa es un papá increíble, yo sabía que lo sería, no me ha sorprendido”, ha dicho visiblemente orgullosa de la complicidad y el apoyo incondicional que le está brindando en estos primeros días.

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Con la naturalidad que siempre la caracteriza, la andaluza también ha querido despejar las dudas sobre el crecimiento de la niña revelando el peso que ha cogido desde que nació: “Ya pesa 2 kilos y 160 gramos”, ha confesado muy orgullosa de ver que su pequeña está comiendo bien y cogiendo peso.

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El peso ha generado de inmediato un aluvión de mensajes de sorpresa entre sus seguidoras, una de las cuales le escribió por privado: “Te habrás confundido y serán 3.160 ¿no?”. Mahi no ha tardado en aclarar el malentendido con total simpatía: “No, no, ¡pesa 2 kilos y 160 gramos! ¡Me adelantaron el parto precisamente porque ya apenas crecía dentro!”.

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Al haber nacido casi un mes antes de lo previsto, Catalina es más pequeña de lo normal. Lo habitual de los bebés que nacen entre la semana 37 y 41 pesan entre 2,5 kg y 4 kg y cogen rápidamente peso la primera semana de vida. “Es súper pequeñita”, ha recalcado Mahi con una enorme sonrisa. Con su pequeña en brazos cogiendo peso y arropada por el calor de su familia, la exconcursante de ‘Supervivientes’ continúa adaptándose a su nueva rutina como mamá primeriza. Entre pañales, dedicatorias de amor y el respaldo incondicional de Rafa Moya, la diseñadora afronta esta etapa con una ilusión enorme.