Equipo Outdoor 15 NOV 2026 - 13:00h.

La exparticipante de 'Supervivientes' Mahi Masegosa y su pareja Rafa Moya han preparado la habitación de su hija pintándola de rosa y añadiendo molduras

Mahi Masegosa y Rafa Moya dan la bienvenida a su hija y hablan del complicado parto

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Mahi Masegosa, exconcursante de ‘Supervivientes’ y su pareja Rafa Moya ya han dado la bienvenida a su pequeña Catalina tras un parto por cesárea de emergencia. Aunque el alumbramiento estaba previsto para el 25 de noviembre, su hija quiso llegar al mundo antes. Por suerte, ellos ya habían dejado lista su habitación, llena de color rosa, molduras y detalles de princesa.

Los enamorados acondicionaron una de las habitaciones de su hogar, que poco a poco fue tomando forma para recibir a la bebé. A través de sus redes sociales, los influencers han ido mostrado los avances del dormitorio, para el que han apostado por una habitación inspirada en princesas con molduras ornamentales y tonos rosas.

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Mahi Masegosa ha compartido con sus seguidores unos stories el proceso de preparación de la habitación para la pequeña. En la imagen que ha compartido se ve la intención de la pareja por una decoración al estilo de princesa, donde las paredes están pintadas de rosa y tienen molduras ornamentales que aportan al espacio una apariencia de cuento.

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En sus stories también hemos visto al granadino montando la cuna de su niña. Se trata de una cuna de gran tamaño y que, a juego con las paredes de la habitación, es de color rosa pastel. Una vez terminada, la pareja ha enseñado el resultado final: en su interior observamos ropa de cama en tonos rosa pastel y estampado floral, además de un protector trenzado color rosa y blanco. Sobre ella cuelga un móvil infantil con figuras de peluche que reproduce la melodía de una nana. Siguiendo la estética majestuosa del cuarto, la cama queda rodeada por un dosel rosa como el de las camas de las princesas de los cuentos.

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Además, han instalado un sillón de color crema delante de una gran ventana cubierta con cortinas translúcidas, así como una lampara de araña rosa con detalles de cristal reforzando el aire sofisticado del espacio.

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El papá primerizo también compartió un divertido vídeo en tono humorístico en el que aparecía la exconcursante de ‘Supervivientes’ con un bote de pintura en la mano presumiendo de lo bonita que ha quedado la pared y asegurando, en tono irónico, que la ha pintado ella sola. Con esta broma, el influencer dejó entrever que fue él quien se encargó del trabajo más pesado.

Gracias a este contenido en redes sociales, sus seguidores han podido seguir más de cerca a la pareja durante los preparativos para la llegada de su bebé. Ahora que ya la tienen entres sus brazos, los enamorados no pueden estar más felices. La habitación ha quedado tal cual habían imaginado y están seguros que a su pequeña Catalina le encantará cuando sea mayor.