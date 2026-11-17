Lorena Romera 17 NOV 2026 - 15:17h.

El participante de 'La isla de las tentaciones' estrena sonrisa y le llueven las críticas

Nacho, tras su hoguera final con Náyades: "Querer a alguien no significa olvidarse de uno mismo"

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Nacho de Borbón se ha convertido en el centro de todas las miradas tras someterse a un tratamiento de estética dental. El participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' está encantado con su nueva sonrisa, pero a sus seguidores no les ha convencido el resultado. Tanto es así, que en la publicación donde ha mostrado sus recién estrenadas carillas, el que fuera pareja de Náyades ha recibido una oleada de críticas.

A través de su perfil de Instagram, el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido compartir su experiencia con total naturalidad, asegurando que se trata de un proceso que para él ha resultado "increíble" y celebrando haber obtenido el resultado final en una sola jornada. El joven ha reconocido que está "encantado con el resultado", pero el debate no ha tardado en desatarse en redes sociales.

Y es que la publicación del pariente lejano de Felipe VI se ha inundado rápidamente de comentarios que cuestionan la estética de sus recién estrenadas piezas: "No están ni individualizadas. Parecen chicles. Además ese blanco... cero naturales", "se ven muy artificiales" o "blanco nuclear".

La opinión de los dentistas sobre las carillas de Nacho de Borbón

Otros, le recomiendan que lo ideal hubiese sido ponerse primero ortodoncia: "Primero tendrías que arreglar tu mordida y alinear tu sonrisa, luego hubiera probado con un blanqueamiento". Una idea en la que han coincidido varios dentistas, que no han dudado en hacerle llegar a Nacho de Borbón su consejo desde un punto de vista profesional:

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"Lo siento pero es la peor decisión de tu vida. Ponerte una carillas de composites (además, mal ejecutadas) sin ponerte ortodoncia previa, con la clase II bestial y la falta de resalte que tienes... Cuando se te empiecen a romper, pégame un toque y te veo". Un comentario al que ha respondido otro experto en salud dental: "Gracias por ahorrarme escribirlo", le dice al primero.

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Pero las críticas de los internautas no se han quedado aquí: "Parece que te han puesto una dentadura de broma, de las que venden en los kioskos" o "todos con los mismos dientes, la misma nariz... Todos con ácido hialurónico por todas partes". A pesar de que son muchos los que le han dicho que "no le hacían falta" y que su "sonrisa natural era muy bonita", Nacho de Borbón ha hecho caso omiso a las críticas y ha respondido tan solo a los comentarios positivos que ha recibido tras mostrar su nueva sonrisa.