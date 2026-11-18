Natalia Sette 18 NOV 2026 - 10:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha querido mostrar a sus seguidores cómo evoluciona su barriga postparto

Mahi Masegosa desvela el peso de su hija y sus seguidores reaccionan: “Te habrás confundido”

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Mahi Masegosa continúa compartiendo con total naturalidad cada etapa de su reciente maternidad tras dar la bienvenida a su primera hija junto a Rafa Moya . La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, que ya se encuentra en casa disfrutando de su pequeña Catalina, ha querido mostrar a sus seguidores cómo evoluciona su barriga postparto una semana después de dar a luz.

Fiel a la transparencia que siempre la ha caracterizado, la diseñadora ha publicado un nuevo ‘storie’ en su perfil de Instagram donde muestra sin complejos la realidad de su cuerpo tras su paso por el quirófano. En las imágenes aparece luciendo las características bragas o pañal de embarazada, mientras unas vendas cubren por completo la cicatriz de la cesárea.

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Lejos de mostrarse preocupada por su recuperación física, la creadora de contenido se está tomando este proceso con mucha calma y normalidad. “Hace una semana que di a luz y así va mi barriga. No la veo nada mal, creo que voy recuperándome bastante bien”, ha dicho con optimismo frente al espejo.

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Sin embargo, a la andaluza le surgen dudas sobre los métodos de recuperación de su abdomen y el cuidado de la zona operada. “Me han dicho que por qué no me pongo faja y no sé si es muy pronto porque llevo las grapas. Hasta que no me quiten los puntos…”, se ha preguntado con honestidad.

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La influencer se ha hecho eco de las sugerencias y opiniones de su comunidad virtual sobre el uso de la faja. “Dicen que la faja es buena porque recoge la piel, aunque he visto gente que dice que es mala porque se vuelven los músculos vagos”, ha reflexionado antes de pedir ayuda a sus seguidoras. “Dadme vuestros consejos. Yo no estoy haciendo nada”, ha terminado diciendo.

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En mujeres que han pasado por una cesárea, el uso de la faja postparto suele recomendarse con mucha precaución y generalmente a partir de las dos o tres semanas. Es fundamental esperar a que se retiren la sutura o las grapas y a que la herida superficial haya comenzado a cerrar adecuadamente para evitar presiones innecesarias sobre la incisión quirúrgica.