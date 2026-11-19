Natalia Sette 19 NOV 2026 - 13:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla con sinceridad de su maternidad y le dedica unas tiernas palabras a su hijo

Aguasantas sale por primera vez de paseo con su bebé: el outfit elegido para Ángel

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Aguasantas sigue compartiendo cada vivencia de su maternidad desde que dio a luz el pasado mes de octubre. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha terminado una importante etapa y ha querido anunciarlo a sus seguidores. Además, ha hecho una reflexión que ha emocionado a toda su comunidad.

La creadora de contenido ha publicado una tierna foto donde aparece en la cama con su pequeño en brazos durmiendo. “Superamos la cuarentena”, ha comenzado diciendo emocionada. Este periodo dura alrededor de 6 semanas desde el parto, en este caso por cesárea, y es el tiempo en el que el cuerpo de la mujer se va recuperando físicamente y las hormonas se reajustan.

“Amo ser tu mami. Sería el título de esta nuestra cuarentena”, ha continuado diciendo con el corazón en la mano. Aunque durante años tuvo claro que lo suyo no era ser madre, convertirse en la mamá de Ángel le ha hecho cambiar por completo su pensamiento. Ahora no entiende cómo ha podido vivir tanto tiempo sin él.

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“Eres lo más bonito de mi vida. Eres lo más delicado que tengo. Eres lo más profundo de mi ser. Te amo Angel su mami”, le ha dicho a su hijo. Además, le ha dedicado también unas palabras a Juan José, su pareja y padre de su hijo, con quién ha reforzado su relación desde el nacimiento del bebé. “Juan José gracias por entregarme el alma”, ha terminado diciendo.

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Él no ha dudado en repostear esa tierna imagen con la dedicatoria en su perfil público de Instagram junto a la canción ‘La campana’, de Camilo. Con frases como “lo único que necesito es necesitarte a ti” deja claro que el sentimiento es mutuo. Ambos viven en una nube de amor desde que nació su primer hijo en común y no pueden estar más felices.