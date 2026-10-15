Natalia Sette 15 OCT 2026 - 14:05h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' hace una profunda reflexión sobre el dolor y el amor que sientes los primeros días de vida de tu bebé

Aguasantas estalla contra una seguidora que asegura que debe “aguantarse porque el título de padre a Juan José Peña se lo dio Alma”

Compartir







Hace una semana que Aguasantas se convirtió en mamá por primera vez. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ dio a luz a su pequeño Ángel hace siete días y ya está por fin en casa tras varios días ingresada por complicaciones en el parto. Ahora, la influencer ha reflexionado sobre el dolor y el amor que siente en el postparto.

Aunque el embarazo de Aguasantas transcurrió sin preocupaciones, el parto se complicó debido a que su bebé venía con dos vueltas de cordón en el cuello y una en el hombro. Esto derivó en una cesárea de emergencia y algunos días más en el hospital. Hace dos días que Juan José Peña y ella tienen a su pequeño en casa y esta nueva etapa ha hecho reflexionar profundamente a la influencer.

PUEDE INTERESARTE La respuesta de Juan José Peña cuando le preguntan por qué enseña tanto a su hija en común con Alma Bollo en redes

“¿Cómo se puede ser tan feliz estando tan dolida?”, ha comenzado preguntado a sus seguidores. La recuperación tras una cesárea requiere semanas de reposo y cuidados específicos porque se trata de una cirugía mayor. Caminar despacio, no hacer grandes esfuerzos físicos, llevar una buena higiene… y todo esto mientras cuidas a un recién nacido.

PUEDE INTERESARTE Aguasantas habla por primera vez de la delicada situación de su madre tras sufrir pérdida cognitiva

Es normal sentir dolor y malestar físicos, sobre todo los primeros días. “Físicamente estás hecha pedazos, tu cuerpo acaba de atravesar uno de los cambios más intensos de la vida, y emocionalmente estás descubriendo un mundo que ni siquiera sabías que existía”, ha escrito con total honestidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La creadora de contenido se encuentra en una nube de amor y devoción hacia su bebé y por ello el dolor físico que siente queda en un segundo plano. Aunque tiene claro que todo es un proceso, hay algo que no termina de entender: “¿Cómo puede dolerte tanto el cuerpo y, al mismo tiempo, sentir que nunca has sido tan feliz? ¿Cómo puedes sentirte tan vulnerable y descubrir una fuerza que no sabías que tenías?”.

Sin duda, la maternidad está siendo un auténtico viaje de emociones para Aguasantas. La andaluza está descubriendo una forma de amar que no había experimentado antes y miles de preguntas se le arremolinan en la mente: “Mientras tu cuerpo intenta sanar, tu corazón está viviendo el amor más grande de su vida”.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo que está claro es que la novia de Juan José Peña está disfrutando de esta nueva etapa en familia a más no poder y que el amor incondicional por los suyos opaca cualquier dolor que esté sintiendo debido al postparto.