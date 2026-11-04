Natalia Sette 04 NOV 2026 - 12:22h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se sincera sobre la inesperada tristeza que siente en su primer mes postparto

Aguasantas sale por primera vez de paseo con su bebé: el outfit elegido para Ángel

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Aguasantas continúa pasando por una de las etapas más intensas y transformadoras de su vida tras convertirse en madre junto a Juan José Peña. Después de hablar abiertamente sobre el dolor que la acompañó las primeras semanas tras el nacimiento del bebé, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha abierto su corazón para sincerarse sobre cómo se siente durante su primer mes postparto.

La influencer ha reaparecido en sus ‘stories’ de Instagram tras varios días desaparecida para sincerarse sin filtros. La creadora de contenido ha querido justificar su ausencia contando qué está pasando en su vida. “Como estoy de desaparecida por aquí. Mira que yo pensaba que el hecho de ser madre no me iba a atropellar la vida. He tenido que tragarme mis propias palabras”, ha confesado la andaluza con total transparencia.

Adaptarse al nuevo ritmo con un recién nacido ha sido mucho más complicado de lo que se imaginaba, teniendo que dejar de lado cosas como la creación de contenido. “Me atropella, me pasa por encima y da marcha atrás y así todo el rato, pero prometo que volveré muy pronto, en cuanto me organice un poco”, ha querido tranquilizar a sus fieles seguidores, preocupados por su repentina ausencia.

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La influencer ha reconocido que la falta de experiencia previa en la maternidad le genera una sensación constante de inseguridad. “Hay mucho que aprender y vamos a ciegas. Mira que tengo niños a mi alrededor, pero ser madre no tiene nada que ver”, ha reflexionado sobre el hecho de que hay muchas cosas que no se aprenden hasta que nace el bebé.

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Esto le ha hecho valorar como nunca el esfuerzo no solo de su madre, que tiene tres hijos, si no de todas aquellas mujeres que tienen más de un bebé. “No sabes cuántas veces al día me pregunto yo cómo lo hacía mi madre, qué lástima de todas las madres que han tenido más de uno”, ha continuado diciendo con honestidad.

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Al agotamiento físico y la falta de organización, se ha sumado también un factor emocional con el que no contaba. “Esto de la tristeza después de dar a luz no tenía ni idea. Siento que me estoy perdiendo con mi hijo en su primer mes”, ha lamentado visiblemente afectada. Aunque asegura que tanto ella como su hijo están bien, la tristeza que siente hace que no pueda quedarse sola con su bebé o que tenga ganas de llorar constantemente.

“Tengo entendido que le pasa a todo el mundo, pero nadie me había avisado de esto”, ha terminado diciendo. Aguasantas ha querido avisar a las futuras mamás de que sentir una tristeza constante los primeros meses tras el nacimiento del bebé es normal, y que no deben sentirse culpables por no sentirse todo lo bien que se espera. Con esto, la andaluza sigue demostrando que está dispuesta a mostrar las luces y las sombras de la maternidad.