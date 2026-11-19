Natalia Sette 19 NOV 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña la evolución de su barriga durante los 9 meses de embarazo y revela el peso que ha cogido

Las primeras dudas de Mahi Masegosa y Rafa Moya como padres primerizos

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Mahi Masegosa ha compartido uno de sus videos más íntimos desde que se convirtió en mamá primeriza la semana pasada. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, tras enseñar su barriga postparto , ha desvelado cuántos kilos ha cogido durante los nueve meses de embarazo y ha recibido una oleada de amor por parte de sus seguidores.

Hace unos días, la influencer sorprendía a su comunidad virtual tras revelar el peso de su pequeña Catalina . Esta vez le ha tocado a ella y lo ha hecho con total naturalidad y con la transparencia que la caracteriza. “La evolución de mi barriga de embarazada. Súper contenta porque he conseguido que no me salgan estrías! Y eso que mi genética es de estriarse!”, ha comenzado diciendo.

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En el video, se puede ver cómo ha ido creciendo su barriga desde los tres meses hasta los nueve que dio a luz. La andaluza comenzó con 49 kg y terminó con 61 kg. En total, en 35 semanas de embarazo, la novia de Rafa Moya subió 12 kg. “Ahora a recuperarme a ver si vuelvo a hallarme en mi cuerpo serrano”, ha terminado diciendo.

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Mahi ha dicho ya en alguna ocasión que no está haciendo nada en específico para “recuperar” su cuerpo de antes de estar embarazada. Todavía tiene las grapas en la cicatriz de la cesárea y se lo está tomando todo con mucha calma. Su cuerpo ha dado vida y eso es lo único que le importa.

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Sus seguidores más fieles se volcaron con ella en la sección de comentarios del ‘reel’. Entre los mensajes de amor y apoyo destaca el de su chico, Rafa Moya: “Preciosa en cada una de tus etapas. Os adoro”. Un comentarios que ha derretido a su comunidad ya que lo ha acompañado de una tierna foto de Mahi con su pequeña en brazos. “Preciosa ahora y siempre”, ha escrito Yoli Claramonte. “Volverás”, le ha prometido Fani Carbajo.