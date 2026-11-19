Natalia Sette 19 NOV 2026 - 19:11h.

Marido y mujer se enfrentan a un famoso 'trend' que deja al descubierto sus manías y gustos contrarios

Anna Ferrer Padilla aterriza en España tras su luna de miel y termina en comisaría

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Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal continúan disfrutando de su etapa como marido y mujer tras haber celebrado su esperada boda el pasado mes de septiembre, la cual no estuvo exenta de polémicas . Ahora, ponen su relación con un famoso ‘trend’ y se atreven a lanzarse pullitas sobre su relación.

La hija de Paz Padilla y su marido han vuelto a conquistar a su comunidad con un vídeo de lo más espontáneo. La pareja se ha sumado a un popular ‘trend' de redes sociales que pone a prueba la complicidad de quienes participan.

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La mecánica del reto es tan sencilla como divertida y consiste en pronunciar palabras o frases breves frente a una aplicación que las reproduce al revés. El otro miembro de la pareja, que no ha escuchado el audio original, debe imitar ese sonido invertido e intentar adivinar qué dice realmente.

Antes de dar comienzo a la dinámica, ambos dejaron claro que el juego podía dar pie a más de una confesión inesperada. “Cuidadito con lo que decimos” y “Escuchamos pero no juzgamos”, advirtieron entre risas antes de lanzarse a probar suerte con las frases invertidas.

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A medida que avanzaba el vídeo, el reto se convirtió en una sucesión de dardos sobre sus gustos y manías cotidianas. Anna no dudó en soltar un “Visca Barça” sabiendo perfectamente que Mario siente auténtica tirria por el club azulgrana.

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El marido recogió el guante con la misma ironía y respondió asegurando que el cocido es mejor que el puchero, desatando las risas de ambos. Estos pequeños piques sirven para mostrar cómo se entienden en el día a día y la confianza con la que afrontan su convivencia.

Las pullitas sobre la vida en común continuaron subiendo el tono de broma sin perder nunca el buen rollo entre los recién casados. En un momento del juego, Anna le pidió que se afeitara el bigote y que además limpiara los pelos que deja cuando se afeita.

Mario, lejos de quedarse atrás, le devolvió la indirecta pidiéndole que se ocupe de arreglar las goteras de la casa. Un intercambio de reproches que refleja situaciones que cualquier pareja reconoce en su rutina diaria.

Al publicar el trend, Anna advirtió a sus seguidores antes de verlo: “Cayó alguna que otra pullita pero seguimos bien, de momento no nos hemos divorciado”. A pesar de los dicho durante la grabación, se nota que entre la influencer y Mario existe una complicidad espléndida y que están pasando por una de sus etapas más dulces tras dar el ‘sí quiero’.