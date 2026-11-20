Natalia Sette 20 NOV 2026 - 12:44h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' explica el problema que arrastra su hijo desde hace semanas y al que ha intentado poner solución

Aguasantas reflexiona sobre el dolor que siente una semana postparto

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La maternidad está regalando a Aguasantas instantes de inmensa emoción desde que dio la bienvenida a su hijo Ángel el pasado mes de octubre, una etapa en la que ya ha superado la cuarentena y ha reforzado su vínculo con Juan José. Sin embargo, la exconcursante de ‘GH VIP’, preocupada, ha querido hablar ahora de la la disquecia del lactante de su bebé.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido ha relatado la angustia que vivió durante una mañana marcada por el malestar de su bebé. “Desde las 7 am hasta las 10 ha estao mi niño quejándose, empujando y queriendo expulsar gases”, ha comenzado contando con mucho pesar.

La influencer ha puesto nombre al trastorno que atraviesa el recién nacido, explicándolo con sus propias palabras para que su comunidad entienda qué ocurre. “Disquecia del lactante le llaman. Se supone que aprietan pero no saben relajar el culo para expulsar”, ha señalado visiblemente afectada por ver sufrir a su hijo.

La disquecia del lactante es un trastorno funcional benigno y transitorio muy habitual en los primeros meses de vida, causado por la falta de coordinación entre el aumento de presión abdominal al empujar y la relajación del suelo pélvico para evacuar gases o heces. Suele manifestarse con llantos, rojeces y esfuerzo intenso, aunque las deposiciones sean blandas y normales.

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Lejos de quedarse de brazos cruzados, Aguasantas ha probado todas las recomendaciones habituales para aliviarle sin obtener el resultado esperado. “Le hice masajes en su barriga, le hice la famosa bicicleta, le he dado un baño con agua calentita… Todo lo que dicen que hay que hacer…”, ha enumerado con impotencia.

Tampoco ha notado mejoría con los suplementos que venía administrándole siguiendo pautas médicas. “Las gotas de reuteri no le hacen nada después de 20 días”, ha lamentado. Es un probiótico que contiene Limosilactobacillus reuteri (antes Lactobacillus reuteri), empleado a menudo para favorecer la microbiota intestinal y reducir molestias digestivas. Aunque en un principio sí le hizo efecto, ahora parece que ha vuelto al principio.

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La frustración de la andaluza creció aún más tras acudir a una consulta profesional buscando una solución para el pequeño. “Le lleve hasta en 2 ocasiones a la fisio que os conté y sinceramente y que Dios me perdone pero esta mujer nos cobró las dos consultas para terminar diciéndome lo mismo del principio: Disquecia del lactante y adios. No le hizo absolutamente nada”, ha confesado con honestidad.

Durante esas visitas, la pareja de Juan José Peña intentó dejar claro cuál era el verdadero problema que observaba en el bebé. “Le dije que mi niño hacía caca bien pero que el niño se quejaba mucho al apretar y lloraba. En fin…”, ha expresado con evidente frustración. Con la intención de aliviar el malestar de otras madres que la sigan en redes sociales, Aguasantas ha querido dejar un mensaje de: “Por si me lee alguna primeriza: es cuestión de tiempo y de maduración”