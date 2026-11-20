Los hechos ocurrieron durante el rodaje de una película protagonizada por ambos denunciados

El actor francés admitió una condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021

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El actor francés Gérard Depardieu vuelve a enfrentarse a una denuncia por presunta violación y agresión sexual en grupo. En esta ocasión, la acusación también implica al escritor Michel Houellebecq, según ha publicado el medio de investigación francés 'Mediapart'.

La denuncia fue presentada el pasado 13 de mayo por una actriz y bailarina de 32 años que utiliza el seudónimo de Alexandra y cuya identidad es anónima. En ella también aparece señalado el director de cine Guillaume Nicloux por su supuesta implicación en los hechos.

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Los hechos ocurrieron durante el rodaje de una película

Según el relato de la denunciante, los hechos denunciados se llevaron a cabo el 11 de diciembre de 2018 durante el rodaje de la película Thalasso, protagonizada por Depardieu y Houellebecq en un centro de talasoterapia en Cabourg, en el noroeste de Francia.

Alexandra sostiene que, durante la grabación de una escena que incluía besos y tocamientos, Depardieu la penetró digitalmente por la fuerza y sin su consentimiento, mientras la sujetaba Houellebecq, a quien acusa de haberla obligado a practicarle sexo oral.

Houellebecq figura en la denuncia por presunta agresión sexual y complicidad en violación en grupo, mientras que Nicloux figura por presunta complicidad en violación en grupo, agresión sexual y grabación de imágenes de contenido sexual que vulnerarían la intimidad de la actriz.

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La actriz pidió borrar las imágenes de los hechos

La denunciante solicitó a la productora de Thalasso la destrucción de las imágenes grabadas durante la supuesta agresión. Posteriormente, se ofreció a la actriz otro papel y tres contratos por un importe bruto conjunto de 45.000 euros, según el medio francés.

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Alexandra explicó a Mediapart que pidió la destrucción del material por temor a que las imágenes circularan por internet y la expusieran a una situación humillante.

Según el medio de investigación, esta demanda está respaldada por numerosos documentos, contratos, mensajes de texto y correos electrónicos.

La nueva acusación se conoce una semana antes de que la justicia francesa decida si envía a Depardieu a juicio por otro caso de presunta violación, denunciado por la actriz Charlotte Arnould el 27 de agosto de 2018 por unos hechos que, según su versión, ocurrieron los días 7 y 13 de ese mes en el domicilio parisino del actor, a quien acusa de haberla penetrado digitalmente, pero el intérprete negó las acusaciones.

Depardieu, denunciado por más de quince mujeres por agresiones sexuales

Más de quince mujeres han denunciado públicamente desde 2023 haber sufrido comportamientos sexuales inapropiados o agresiones por parte de Depardieu, de casi 78 años.

El actor francés admitió el lunes pasado una condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 y presentó sus excusas a "quienes hayan podido sufrir".

"Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", señaló el actor, condenado por haber agredido sexualmente a una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, durante el rodaje de la película Les volets verts, que él protagonizó en 2021.