Renee Hoenderkamp anunció en directo su embarazo junto a su marido, de 66 años

Aumentan las madres a los 50: entre los avances médicos, los riesgos y el debate social

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El embarazo de una tertuliana de la televisión británica de 59 años ha reabierto el debate sobre los riesgos de la maternidad tardía y hasta qué edad se deben permitir los tratamientos de reproducción asistida. Aquí en España, como en muchos países de Europa, el uso de los óvulos congelados se suele permitir hasta los 50 años.

Renee Hoenderkamp, que tiene otros dos hijos, ha defendido su decisión de volver a ser madre: "Me han llamado egoísta, repugnante, vil, despreciable", pero más allá de los insultos qué riesgos existen en la maternidad tardía.

La especialista en salud reproductiva, la doctora Juana Crespo, directora de una clínica de fertilidad que lleva su nombre ha explicado que "el útero envejece y, conforme van pasando los años, tiene una menor capacidad de llevar un embarazo sano a término".

El anuncio en directo de Renee Hoenderkamp provoca una cascada de críticas

"Tengo noticias que dar al panel hoy, algo que nadie sabe todavía: actualmente estoy embarazada de 12 semanas y pronto seré madre de tres", dijo la colaboradora en vivo ante las cámaras.

El anuncio en directo del embarazo de la colaboradora de un programa de la televisión sorprendió incluso a sus compañeros de mesa. Ya repuestos de la noticia celebraban días después que el bebé que espera es niña.

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"Legalmente podemos hacer una fecundación in vitro a cualquier edad"

Renee Hoenderkamp, doctora y colaboradora de una cadena de televisión británica se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro con sus propios óvulos congelados en Polonia, porque en Reino Unido, igual que en España el límite para esta técnica "lo hemos puesto en 50 años, es un acuerdo tácito. Legalmente podemos hacer una fecundación in vitro a cualquier edad", asegura Juana Crespo a Informativos Telecinco.

La conductora contó que este es su tercer embarazo: tiene un hijo de 37 años, una hija de 8 años y la niña que está esperando nacerá en mayo de 2027. La tendrá junto a su marido, de 66 años. El anuncio de esta mujer ha provocado una ola de críticas e insultos en sus redes sociales.

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Hoenderkamp ha contado en un periódico británico que la han llamado "repugnante, asquerosa, despreciable, e incluso una persona me envió un tuit deseándome que mi bebé se muera".