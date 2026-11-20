Celia Molina 20 NOV 2026 - 10:14h.

María Casado fue la moderadora del cara a cara entre el líder del PSOE y el líder del PP y protagonizó la mejor anécdota de la noche

Un experto en lenguaje no verbal analiza el "tenso" cara a cara de Sánchez y Feijóo: de las miradas a la colocación de sus pies

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La noche del jueves 19 de noviembre, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizaron un debate cara a cara, previo a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La actitud a la ofensiva del líder del PP - que hizo constantes preguntas al Presidente del Gobierno, aunque esto supusiera interrumpirle en su turno de palabra - contrastó con un Sánchez mucho más comedido de lo normal, que se quejó repetidamente de "no poder hablar" y que respondió con silencio y hastío a la interlocución de su contrincante.

Según El Diario 'El País', la supuesta pasividad del candidato del PSOE respondía a una estrategia centrada en convencer a los votantes moderados, mostrando la política de la conciliación frente a la de la crispación. El periódico no sabe si esta estrategia le será útil o no al Presidente del Gobierno, pues muchas de las cabeceras han dado ganador por goleada al candidato del PP.

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En cuantos a los temas que se abordaron, el acceso a la vivienda, los accidentes de tren que ha tenido lugar en España este año, la regulación de los alquileres, la corrupción o las huelgas de médicos fueron los principales ejes de un debate que fue moderado por la periodista María Casado.

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La presentadora recibió a los dos candidatos en el debate organizado por la Academia de Televisión en Tres Cantos (Madrid) y ambos vivieron una tensa espera antes de sentarse a la mesa para defender sus programas electorales. Al inicio del programa, Casado pidió a Sánchez y Feijoó que respetaran los turnos y que, también, se "respetaran entre ellos".

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"María es como yo en cualquier boda"

Cuando terminó, ya mucho más distendidos, surgió una conversación entre las personas que estaban entre bambalinas y María, como cualquier mujer de madrugada en una boda, se quitó los tacones y los dejó sobre el atril desde que había moderado. El gesto ha sido muy comentado en las redes sociales, sobre todo por mujeres que se han sentido identificadas con su dolor de pies y este vídeo se ha convertido en la mayor anécdota del programa.

"Eran unos taconazos imposibles", "María es como yo en cualquier boda" o "Esos tacones para estar de pie no, nunca" son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de X.

Al salir del debate y dirigirse a sus respectivas sedes, cada uno de los candidatos se declaró el ganador de la noche. Feijóo le dijo a sus votantes que había "ganado el partido por 5 goles a 1", pero que todavía queda "el partido de vuelta, que son las elecciones generales". Por su parte, Sánchez, rodeado de su "gente", dijo que, después del cara a cara con el líder del PP, su "partido estaba más cerca de volver a ganar las elecciones".

Ya solo queda esperar al debate a cuatro que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre y en el que participarán Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio). No está prevista la presencia de Irene Montero (Podemos).