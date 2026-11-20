Natalia Sette 20 NOV 2026 - 17:22h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado un video en el que muestra cómo inició una relación a través del videojuego GTA VI

Naomi Asensi aparece llorando en sus redes y admite estar pasando por un bajón emocional

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La salida del videojuego del GTA VI se ha convertido en un fenómeno mundial. Muchos usuarios llevaban años esperando para jugar, pues el último salió en 2013. No es un secreto para nadie que Naomi Asensi es muy fan del mundo ‘gamer’ . Ahora, la ganadora de ‘GH VIP’ ha desvelado que tuvo una relación gracias al GTA V y sorprende a todos sus seguidores.

Con todo el mundo hablando del videojuego de acción y aventura en mundo abierto, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha aprovechado para compartir los mejores momentos que vivió jugando a la última edición hace 6 años. Antes de publicar el video, la influencer hizo una advertencia a su comunidad virtual.

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“Obviamente todos me conocisteis por primera vez por mi paso por tv y habéis conocido misrelaciones sentimentales desde ese momento, pero antes de todo eso, obviamente tuve otros novios y uno de ellos fue con el que tuve la relación más tóxica de mi vida”, comenzó diciendo a través de sus ‘stories’.

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“Gracias a dios está todo grabado y ha llegado el momento de enseñaros también ese pasado”, escribió antes de hacer público el ‘reel’. A pesar del susto inicial de sus seguidores, pronto se dieron cuenta que sus palabras eran ironía. En el recopilatorio publicado, Naomi muestra que tuvo una relación online con otro jugador del GTA.

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“Todos mis ex: superados. Mi novio taxista del GTA: tema sensible”, ha escrito divertida. En los clips se ve como Naomi y el chico hablan constantemente, se pican, discuten e intentan ponerse celosos el uno al otro. La influencer muestra su faceta más tóxica enfocándose con su novio taxista por llevarse con otras chicas o por no despedirse de ella. "Tóxica en todos los multiversos", ha admitido sin reparo.

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Su comunidad virtual no ha podido evitar reírse con ella en los comentarios, pidiéndole por favor que empiece de nuevo con los directos en Twitch jugando a videojuegos y en específico al GTA. De momento, la creadora de contenido no tiene el juego para la play y para poder jugarlo al ordenador debe esperar a 2028.