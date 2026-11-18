Natalia Sette 18 NOV 2026 - 13:08h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores sus métodos para mejor su estado anímico

Todas las pistas que indican que Naomi Asensi y Gerard Arias podrían estar juntos

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Naomi Asensi ha preocupado a sus seguidores al publicar varios ‘stories’ donde aparece llorando. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, a la que se le ha relacionado con Gerard Arias , ha admitido estar pasando por un bajón emocional y ha explicado cómo combate la tristeza.

La ganadora de ‘GH VIP’ ha sido siempre muy transparente con su comunidad virtual y nunca ha ocultado sus malos momentos. Desde que confirmó su ruptura con el futbolista Raúl Sánchez y admitió estar pasando por un delicado momento , la influencer no había vuelto a hablar de su estado anímico.

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Ahora se ha vuelto a abrir y ha explicado qué hace para intentar estar mejor cuando sabe que no va bien. “Tengo días de bajona total como todo el mundo y no sé si os servirá ni si será bueno pero jamás me dejo llevar por la tristeza”, ha comenzado diciendo en un ‘storie’ en el que se nota que ha estado llorando.

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La valenciana intenta no dejarse llevar por la pesadumbre para evitar meterse en un bucle difícil de salir. “Me pongo música a tope y me pego un baile hasta que se me pasa y puedo seguir con mi vida”, ha admitido. Un método que siempre le funciona y que ahora ha querido compartir para que sus seguidores también lo prueben.

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Poco después, ha demostrado que sus palabras son ciertas al publicar un video bailando en su casa donde se ve claramente que ha estado llorando. Con la cara roja y los ojos vidriosos, la creadora de contenido intenta abstraerse de todo balanceando su cuerpo de un lado a otro y dando vueltas sobre sí misma.

Aunque esto le sirve, hay algo que le sirve como remedio definitivo a su tristeza: “Mi cura más rápida y eficaz: la terreta”. Naomi lleva alrededor de 3 años viviendo en Madrid pero su vínculo con su tierra natal sigue siendo estrecho y fuerte. “Es la primera vez en mi vida que he estado más de dos meses sin bajar a valencia y me pesa!!! Así que allá que me voy en unos días”, ha anunciado.

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Por cuestiones de trabajo, la expareja de Adrián Blanch lleva mucho más tiempo del que le gustaría sin volver a su casa. Las ganas, sumado a su bajón anímico, han hecho que Naomi no haya dudado al decidir irse unos días a desconectar. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ está segura que unos días en su tierra le vendrán bien a su cabeza.