Lorena Romera 20 NOV 2026 - 09:00h.

El arquitecto tuvo que ir a terapia tras leer la conversación explícita de la exconcursante de 'Supervivientes' con otro chico

El bautizo de la hija de Steisy y Pablo: vestidos de alta costura, actuaciones en directo y un banquete con sabor tradicional

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Pablo Pisa ha relatado un episodio en el que descubrió una conversación explícita en el teléfono de Patricia Steisy con otro hombre, un momento que le generó un profundo impacto a pesar de que ambos no estaban juntos en ese momento. Según su testimonio, ocurrió mientras estaban en la piscina con la hija que tienen en común: al ir a acercar el teléfono a la que fuera concursante de 'Supervivientes', vio aparecer en pantalla el mensaje de un chico que "dejaba claro que se habían acostado".

Durante una charla en el último capítulo de su podcast, donde repasaron las diferencias en su forma de actuar y sentir, Pablo ha explicado que la conversación era en un tono explícito e incluía fotos subidas de tono. Aunque reconoce que en ese momento no eran pareja y que él mismo había intentado conocer a otra persona sin éxito porque "seguía pensando en ella", no pudo evitar que le doliese profundamente leer aquellos mensajes.

Tanto es así, que llamó a su psicóloga "llorando". La profesional le recordó que no debía mirar el teléfono de Steisy -especialmente sin estar juntos- y le insto a que igual era momento de revisar el pacto que tenían. Aunque la de Granada le ha recordado que él también se había ido de cena con una mujer previamente, Pablo puntualiza que su reacción hubiese sido mucho más drástica de haber leído algo así.

"Ella podía hacerlo, pero yo fui incapaz de hacerlo con otra persona porque pensaba en Patri", reflexiona el joven. "Pero porque tú para dar el paso tienes que sentir algo por la persona, y yo no", señala la televisiva. "Si tú ves un WhatsApp, yo con una tía, fotos en bolas hablando de cómo esto y cómo lo otro... tú te tiras por la ventana", ha zanjado Pablo.

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Pese a todo, este capítulo del pasado contrasta con el presente de la pareja, que comenzó su relación en 2019. Después de atravesar una polémica crisis en 2025 tras la llegada de su hija Athenea y afrontar la dolorosa pérdida de los mellizos que esperaban, Pablo Pisa y Patricia Steisy atraviesan ahora una etapa mucho más estable y se encuentran en uno de sus mejores momentos.