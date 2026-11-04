Steisy muestra el antes y después de sus dientes tras ponerse carillas y las redes reaccionan

Natalia Sette 04 NOV 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a su clínica dental para ponerse carillas y enseña el antes y después de su dentadura

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Tras anunciar que hará un increíble viaje con sus seguidores junto a Pablo Pisa, Steisy ha vuelto a sus redes sociales para compartir cómo ha ido su última cita con el dentista. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha compartido el antes y después de sus dientes tras ponerse carillas y sus seguidores no han tardado en reaccionar con comentarios negativos.

La andaluza ha querido documentar todo el proceso desde el sillón de la clínica dental, haciendo partícipe a su gran comunidad de un paso muy significativo para ella. “He vuelto al dentista, me ha quitado ya las carillas provisionales y ahora me va a poner las mías nuevas”, explicaba ilusionada mientras enseñaba los preparativos previos al cambio definitivo en su sonrisa.

Uno de los momentos que más impactó a sus seguidores antes de que la influencer enseñara su dentadura definitiva fue el momento en el que enseñó la realidad de uno de sus dientes. “De pequeña me partieron un diente, me tiraron de un columpio, os voy a enseñar cómo es”, dijo con algo de vergüenza tapándose la boca con la mano.

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Al retirarla, se aprecia claramente la pieza dental superior central fracturada y desgastada, contrastando fuertemente con el resto de la dentadura. Por tanto, además de ponerse carillas por pura estética, también lo hace para corregir ese defecto que lleva con ella desde que es una niña.

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La transformación experimentada tras la colocación definitiva de las carillas ha dejado sin palabras a la propia Steisy. “Lo que cambia uno con los arreglos”, reflexionaba divertida al contemplar el resultado final ante el espejo. “No me he visto unos dientes así en la vida, son perfectos”, aseguraba plenamente convencida de que sus nuevos dientes concuerdan a la perfección con su cara.

Defendiendo la calidad del trabajo realizado frente a posibles críticas, la influencer quiso recalcar el prestigio del dentista que le realizó el trabajo. “Yo no me busco un dentista malo, quiero al mejor. Podemos decir que es el Miguel Ángel de los dientes”, bromeaba orgullosa ante la cámara mientras presumía de una dentadura sumamente blanca, uniforme y alineada.

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Sin embargo, la reacción de sus seguidores no tardó en llegar. El drástico cambio entre el antes y después de su dentadura ha generado una oleada inmediata de críticas, llenando la sección de comentarios del ‘reel’ de opiniones negativas sobre su dentadura. La mayoría de los usuarios coinciden en que las carillas son demasiado grandes, muy desproporcionadas a su boca. “Son muy grandes y no te casan con los de abajo, porque no se junta la mordida”, ha lanzado una internauta.

“¿No los había más blancos?”, se preguntaban con ironía otro perfil al notar el tono excesivamente luminoso y artificial del material escogido. Los reproches hacia el trabajo del dentista tampoco tardaron en multiplicarse de forma masiva: “¡Ufff, un mal diseño! No son acordes a tu morfología y ese color tan artificial hace que llamen la atención. Un buen trabajo es aquel armonioso y natural”.

Muchos otros coinciden en que su dentadura natural era mucho más bonita que la que tiene ahora: “Los otros estaban bien bonitos, estos parecen chicles”. No obstante, a pesar de las críticas, Steisy está tremendamente contenta con el resultado y no deja de lucir sonrisa.