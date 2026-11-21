El Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud

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El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó este sábado la detención de Fausto Isidro, alias El Chapo Isidro, uno de los 10 fugitivos más buscados por EE.UU. durante un operativo nocturno en el estado de Sinaloa (noroeste), que contó con la coordinación de organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Estados Unidos.

El titular de la dependencia informó que la captura se llevó a cabo en la madrugada del viernes en el municipio de Guasave (norte de Sinaloa), bastión del jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado al Cártel del Pacífico, facción de Los Mayos, lo que ha desatado enfrentamientos entre agentes federales y narcotraficantes, así como pánico en la población.

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Durante la misma operación, destacó, detuvieron a Germán, alias Serafín, señalado como segundo al mando, y José, presunto operador financiero del grupo.

"Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población", subrayó el secretario, en un contexto de tensión que ha provocado hasta la cancelación de un partido de béisbol profesional en el estadio Kuroda Park.

Uno de los 10 más buscados del FBI

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional explicó en un comunicado que El Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.

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Asimismo, una orden de extradición a los Estados Unidos "por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI".

Según la dependencia federal, la captura del El Chapo Isidro la realizó "fuerzas militares de élite", quienes, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, operaron en tres fases.

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La operación de captura

La primera se desplegó al llegar al área del objetivo, y se realizó por sorpresa mediante diferentes vías de acceso terrestre al área de detención.

En un segundo momento, se estableció la captura del objetivo, la cual se desarrolló en las inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa.

De esa manera, explicó, se evitó la huida o la llegada de refuerzos, y habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para la captura.

Finalmente, cuando fue confirmada la identidad de los detenidos, "se procedió a su evacuación a Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes".

La nota indicó que, como resultado del operativo, se han registrado bloqueos en Sinaloa en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que se activó el plan antibloqueo para movilizar a las fuerzas de seguridad, restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.

11 fallecidos deja el operativo

Cuatro militares mexicanos y siete presuntos criminales fallecieron durante la operación de captura, informó este sábado la Secretaría de la Defensa.

"Lamentablemente, debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército mexicano (…) resultaron fallecidos", indicó la Secretaría de la Defensa (Sedena) en un comunicado.

Asimismo, indicó que "durante esta operación fallecieron siete agresores y se logró la detención de ocho presuntos delincuentes", al ofrecer detalles de los enfrentamientos desatados en Sinaloa durante la noche y que sembraron el pánico entre la población del estado.