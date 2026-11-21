Madrid arranca oficialmente su Navidad con unas luces que juntas suman 164 kilómetros

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Cinco niños ceutíes, elegidos tras destacar en distintas competiciones deportivas, serán los encargados de dar el botón de encendido de las más de 14 millones de bombillas led con las que Madrid iluminará su Navidad, una cita a las 19 horas en la Plaza de Cibeles, con el humorista Carlos Latre como maestro de ceremonias y la actuación de Pastora Soler.

Uno de los platos fuertes del encendido será el espectáculo de medio millar de drones surcando el cielo del centro de Madrid dibujando más de una decena de figuras típicamente navideñas. La clave estará en si la lluvia dará tregua a Madrid, con una estimación alta de precipitaciones por la tarde según la Agencia Estatal de Meteorología.

Por eso el Ayuntamiento ha tirado de cierta 'ayuda celestial' y, como confirmaban fuentes municipales, se han llevado huevos a las clarisas para que se obre el milagro y el cielo se abra dejando disfrutar del espectáculo de drones.

Las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas

Con el botón de encendido en una fiesta que espera reunir al menos a la misma gente que el año pasado --más de 150.000 personas--, Madrid arranca oficialmente su Navidad con unas luces que juntas suman 164 kilómetros, como ir y volver de Segovia. Por tercer año consecutivo, el alumbrado contará con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento.

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Y, como en años anteriores, también lucirán las propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

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Las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, además de catorce randes abetos luminosos. Uno de ellos ha sido noticia, el de la Puerta del Sol, cuya instalación se demoró hasta el desmantelamiento de la acampada por la vivienda.

Los nuevos tres Reyes Magos de 10 metros de altura

El árbol de Sol mide 37 metros de altura --el equivalente a un edificio de doce plantas--, tiene 14 metros de diámetro y pesa 45 toneladas. La estructura, coronada por una estrella, cuenta con 245.000 puntos de luz 100% led, más de 3.100 bolas plateadas y 350 lazos rojos. Está diseñada para soportar vientos de hasta 110 kilómetros por hora.

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Los tres grandes Reyes Magos en la plaza de Colón, una de las principales novedades de la programación navideña del Ayuntamiento, llegaron a Madrid en noche de este viernes para estar instalados antes de final de mes. Los trabajos comenzará en la madrugada del domingo al lunes porque desde el Consistorio se ha preferido no comenzar en la noche del encendido ante la gran afluencia de gente que se espera.

Las tres figuras tienen 10 metros de altura, nueve metros de largo y tres de fondo. Los Reyes Magos estarán compuestos por un total de 65.400 puntos led y han tardado algo más de lo previsto en llegar a Madrid desde China por la congestión que se registra en el tráfico marítimo internacional.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.