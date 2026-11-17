Candela Hornero Madrid, 17 NOV 2026 - 11:40h.

La catalana ha compartido un vídeo en sus redes sociales celebrando sus diez nominaciones a los Grammy 2027

El gran apoyo de Loli Bahía a Rosalía tras ganar seis Latin Grammy: de acudir con ella a la gala al mensaje que ha publicado en redes

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Descorchando una botella, saltando y gritando de alegría en el porche de una casa, la cantante Rosalía celebraba sus diez nominaciones a los Premios Grammy 2027 por su cuarto álbum, 'LUX'.

En sus redes sociales ha compartido el video de su celebración, en el que se le ve que no ha podido contener la emoción al conocer sus nominaciones. Vestida con una camiseta amarilla y unos vaqueros, la artista catalana ha protagonizado un divertido momento al confundirse con el número de candidaturas nominadas. "Eight nominations" (ocho nominaciones), dice inicialmente, antes de corregirse a ella misma: "No, nine" (nueve). Luego, se escucha a la persona que graba, con voz masculina, gritar de alegría y corregirle: "ten" (diez).

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Sus nominaciones se han conocido este pasado lunes con la publicación de los candidatos a la 69ª edición de los Premios Grammy, que llegan solo cuatro días después de su paso por los Latin Grammy, donde logró seis premios de siete nominaciones.

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Una de las categorías más importantes en las que ha sido nominada es la de Álbum del Año, en la que la artista competirá con trabajos como 'The Life of a Showgirl', de Taylor Swift; 'you seem pretty sad for a girl so in love', de Olivia Rodrigo, y 'THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE', de Raye.

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Además, 'LUX' opta también a Mejor Álbum de Música Alternativa, categoría en la que se enfrenta, entre otros, a 'Lost Weekend', de Phoebe Bridgers, y 'Music, Fashion, Film', de Charli XCX. La artista está también nominada a Mejor Interpretación Alternativa por 'Reliquia'.

'Berghain', primer sencillo del disco y colaboración con Björk y Yves Tumor, aspira a tres galardones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Vídeo Musical.

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También está nominada a Mejor Interpretación Pop Solista con 'Sauvignon Blanc', a Mejor Interpretación de Música Global con 'Porcelana' (con Dougie F) y Mejor Canción Latina con 'La Perla' (con Yahritza Y Su Esencia).

A estas candidaturas se suman otras dos vinculadas a 'Lux'. El álbum podría hacerse con el Grammy a Mejor Álbum por Ingeniería de Sonido (No Clásico), mientras que Noah Goldstein opta al galardón de Productor del Año (No Clásico), por su trabajo en este disco, entre otras producciones. Lo que ascenderían hasta once si se cuentan todas las nominaciones relacionadas con el disco.

Con estas nominaciones, la artista catalana compite en tres de las cuatro categorías generales de los Grammy y es la segunda artista más nominada de esta edición, por detrás de RAYE, que encabeza la lista con 11 candidaturas con su álbum 'THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE', con el gran éxito de la canción 'WHERE IS MY HUSBAND!'. Además, se corona como la persona española con más nominaciones en una edición en estos premios.