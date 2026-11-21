Manuel Pimentel Almería, 21 NOV 2026 - 11:18h.

Desde el sábado 21 de noviembre se dejarán de comercializar en toda Andalucía las segundas categorías de berenjena negra cultivada bajo invernadero, una medida que afecta al cultivo en Almería

Hortyfruta ha activado la Extensión de Norma en materia de calidad ante el deterioro de la campaña, con un 5% más de producción desigual y con una subida de costes de casi el 10%

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Andalucía retira del mercado la berenjena negra de segunda categoría, que no se podrá vender partir de las 00 horas horas del sábado 21 de noviembre. Desde ese momento, los productores y comercializadores andaluces solo podrán vender para consumo en fresco la berenjena extra y la primera categoría, mientras la segunda se queda fuera. Una medida que afecta especialmente al cultivo de esta hortaliza en Almería.

La decisión la ha tomado la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortyfruta, al acordarse la activación de la Extensión de Norma en materia de calidad para la berenjena negra destinada al consumo en fresco y producida bajo el sistema de agricultura convencional, lo que no afecta a la berenjena ecológica.

En un comunicado, la entidad ha señalado que con esta 'alerta roja' se impedirá la comercialización de este producto a partir de la medianoche del sábado, con aplicación al cultivo convencional para consumo en fresco. La decisión es obligatoria para todo el sector y llega después de que la organización haya estado vigilando de cerca la evolución de los mercados de los productos que le competen.

'Deterioro severo'

Según sus datos, la berenjena atraviesa desde el inicio de la campaña un deterioro severo. Las condiciones adversas por culpa de las elevadas temperaturas durante determinadas semanas ha provocado una concentración anómala de cortes y una dispersión inhabitual de calibres y acabados que ha elevado significativamente la proporción de fruto no encuadrable en las categorías superiores.

Los acelerones de producción han hecho que esta campaña la producción comercializada crezca casi un 5% respecto a la anterior. Es decir, la berenjena se ha ido produciendo "a trompicones" y cuando se acumula mucha producción de golpe, se recoge más "berenjena de baja calidad" y se vende peor. No obstante, los agricultores esperan que la mejora de las condiciones productivas y la moderación de los volúmenes comercializados, que seguirá bajanndo en las próximas semanas, ayuden a mejorar las calidades de venta.

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Aumento de los precios

Por si fuera poco, los costes productivos muestran un crecimiento interanual cercano al 10%, lo que unido a lo anterior, está provocando serias dificultades al agricultor.

Por todo ello, Hortyfruta ha acordado aplicar lo dispuesto en la Orden del 9 de octubre de 2025 en materia de establecimiento de normas de calidad, de obligado cumplimiento para todos los operadores productores y comercializadores de Andalucía.

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De este modo, desde las 00:00 horas del sábado 21 de noviembre no podrán comercializarse las segundas categorías de berenjena negra, permitiéndose únicamente la comercialización para consumo en fresco de las categorías extra y primera.

Prohibido vender esta berenjena

Hortyfruta y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía velarán por el correcto cumplimiento de esta medida mediante la realización de las oportunas labores de inspección y control.

Por su parte, el Comité de Crisis de Hortyfruta continuará realizando un seguimiento de todos los productos de cobertura de la Interprofesional, con especial atención a la evolución de la berenjena rayada, así como del calabacín verde y el pepino francés, que actualmente se encuentran en situación de prealerta, han señalado.