Equipo Outdoor 23 NOV 2026 - 08:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' propone cuatro looks para triunfar este otoño-invierno

Melodie Peñalver comunica una feliz noticia: “Un año esperando, ya ha pasado lo peor”

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Cuando comienzan a bajar las temperaturas, encontrar looks que sean cómodos, favorecedores y a la vez estén en tendencia puede convertirse en todo un reto. Para inspirar a sus seguidores, Melodia Peñalver, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', ha compartido a través de sus redes sociales un reel en el que desvela cuáles son las cuatro combinaciones de outfits que, según ella, nunca fallan durante la temporada de otoño-invierno.

La de elche ha querido mostrar algunas de las mezclas que más protagonismo están teniendo tanto en las pasarelas como en el street style. Propuestas que combinan texturas, contrastes y básicos de armario que todos tenemos en casa capaces de elevar cualquier look sin necesidad de complicarse demasiado.

La primera apuesta es la unión de la polipiel con el encaje, una combinación que firmas de lujo como Chanel o Prada han explorado esta temporada. Tal y como explica la creadora de contenido, la clave está en crear contraste entre el carácter más potente y rompedor de la polipiel y la delicadeza propia del encaje. El resultado es un estilismo equilibrado en el que sensualidad y sofisticación conviven a la perfección.

Otra de las propuestas de la creadora de contenido es la mezcla de satén con prendas de punto. Mientras el satén aporta fluidez y movimiento al conjunto, el punto introduce una sensación más relajada y acogedora. Precisamente ese contraste entre tejidos tan diferentes es lo que convierte esta combinación en una de las favoritas para los meses más fríos del año.

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Entre las tendencias que más se están viendo actualmente también destaca la unión de una blazer de estilo masculino con prendas transparentes o de encaje. Según ha comentado la influencer, este tipo de mezcla ha estado muy presente en las pasarelas, donde la sastrería clásica se combina con elementos mucho más femeninos. De esta forma se consigue un look elegante y sofisticado que, al mismo tiempo, mantiene un punto rompedor.

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Por último, Melodie confiesa que otra de sus opciones preferidas es el ya conocido total look monocromático. Este trend consiste en vestir utilizando un único color o varias tonalidades similares dentro de la misma gama cromática. Firmas de moda como Max Mara han recurrido a esta fórmula en numerosas ocasiones, utilizando diferentes texturas para aportar profundidad visual y evitar que el conjunto resulte demasiado plano.

Con estas cuatro propuestas, la ilicitana demuestra que no hacen falta grandes complicaciones para crear estilismos modernos y sofisticados a su vez. Al finalizar el vídeo, anima a sus seguidores a participar en comentarios y compartir cuál de todas las combinaciones ha sido su favorita.