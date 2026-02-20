Natalia Sette 20 FEB 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tomado una drástica decisión que cambiará su vida radicalmente

Melodie Peñalver muestra las graves secuelas que le dejaron en un procedimiento estético

Compartir







Melodie Peñalver ha querido explicar el cambio radical que dará su vida dentro de muy poco tiempo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, después de su paso por quirófano , ha tomado una importante decisión con el objetivo de seguir avanzando y ya está lista para compartirla con sus seguidores.

Con 24 años la influencer se compró un piso en Madrid junto a su pareja de aquel entonces , Cristian Jerez. Tras su participación en ‘La isla de las tentaciones’, ambos se dieron cuenta que llevaban arrastrando muchos problemas desde hacía tiempo y separaron sus caminos tras 9 años de relación. Tras varias disputas y discusiones, finalmente Cristian le vendió a la influencer la casa y esta se convirtió en propietaria única.

PUEDE INTERESARTE Melodie Peñalver revela si ha tenido algún tipo de contacto con Carlos Alcaraz

10 años han pasado desde que ese piso es su hogar y ahora Melodie debe abandonarla. “En 10 días tengo que abandonar mi casa para siempre”, ha comenzado diciendo en una publicación de Instagram. “He estado aquí los últimos 10 años de mi vida y he vivido tantas cosas..., quién está aquí desde el principio sabéis todo lo que ha significado para mí. Aún me acuerdo el día que me lo pude quedar y fui propietaria yo sola, fue uno de los más felices de mi vida, pero sentía que no era donde quería estar a la larga”, ha escrito con sinceridad.

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, la creadora de contenido abandona su hogar por una buena noticia. “Esto es lo que me ha traído de cabeza desde hace más de medio año”, anuncia emocionada. La alicantina se ha comprado un terreno en el que creará un nuevo hogar con toda la ilusión del mundo. “Esto es lo que va a ser mi futuro hogar. Ha sido un proceso muy largo pero parece que va todo bien. En agosto lo compré y en septiembre vendí mi piso”, ha explicado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Para empezar este nuevo proyecto de vida ha tenido que vender su piso. De momento, se irá de alquiler hasta que las obras estén terminadas. “Ahora tengo que irme de alquiler hasta verano más o menos”, ha comunicado. Melodie termina el video asegurando que sus seguidores serán parte de todo el proceso y que irá compartiendo los avances a través de sus redes sociales.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede estar más feliz de este paso tan importante que ha dado. No obstante le da mucho pena dejar atrás todo lo que ha significado para ella su primera casa. Aún así, Melodie lo tiene muy claro: “Quien no arriesga no gana”.