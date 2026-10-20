Natalia Sette 20 OCT 2026 - 19:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte por fin una noticia que lleva esperando recibir un año

Melodie Peñalver da un giro a sus redes sociales y comienza un nuevo proyecto

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Melodie Peñalver se encuentra más cerca que nunca de hacer realidad uno de los proyectos más importantes de su vida. Tras tomar en febrero la drástica decisión de vender el piso de Madrid en el que vivió durante una década y trasladarse de alquiler de forma temporal, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado por fin a sus seguidores una feliz noticia que llevaba un año esperando.

La influencer ha reaparecido en sus ‘stories’ de Instagram para compartir el gran alivio que siente al poder compartir que uno de sus sueños está a punto de cumplirse. “Casi un año esperando la noticia que me han dado hoy”, ha comenzado celebrando Melodie con una sonrisa radiante. Lo que comenzó hace un año con la compra de un terreno, está a punto de materializarse.

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Con total sinceridad hacia su comunidad, la creadora de contenido ha recordado los complicados meses de incertidumbre a los que se ha tenido que enfrentar durante todo este proceso. “Hace cosa de un año subí un vídeo anunciando que me había comprado un terreno, había burocracia por delante y se complicaron un par de cosas pero parece que ya todo prospera”, ha detallado sobre los trámites a los que ha tenido que hacer frente.

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La valenciana ha reconocido que la espera ha puesto a prueba sus nervios y su autocontrol, puesto que la mayoría de las cosas que estaban pendientes no dependían de ella. “Soy una persona que no tiene paciencia y cuando las cosas no dependen de ti toca tener paciencia pero ya lo peor ha pasado”, ha reflexionado con alivio tras recibir la luz verde definitiva.

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Con todo en orden por fin, solo queda que comiencen a instalar los módulos que pronto ella misma convertirá en hogar. Melodie ha prometido que a partir de ahora compartirá cada avance del proceso con sus seguidores. “Lo más pesado y lo más gordo ya está, queda nada más unos pocos meses, puedo ya por fin empezar a enseñaros todo el proceso”, ha anunciado entusiasmada.

Para ir empezando, la influencer ha querido mostrar la primera imagen conceptual de su futuro hogar. Se trata de un render en tres dimensiones que muestra una vivienda unifamiliar de diseño moderno y vanguardista, caracterizada por líneas rectas, volúmenes geométricos y una elegante fachada teñida íntegramente en tono negro mate.

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El proyecto destaca por sus amplios ventanales de suelo a techo con cortinas interiores, tiras de iluminación LED integradas bajo la cornisa del tejado y un sofisticado jardín exterior adornado con baldosas de hormigón, grava fina, pequeños arbustos y esferas luminosas que aportan un ambiente cálido e íntimo. “Esto solo es un render e irán habiendo cambios pero la estética va a ser más o menos esta”, ha terminado diciendo la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.