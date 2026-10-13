Melodie Peñalver da un giro a sus redes sociales y comienza un nuevo proyecto

Natalia Sette 13 OCT 2026 - 19:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sube un nuevo tipo de contenido que ha conquistados a todos sus seguidores

Melodie Peñalver acude a urgencias tras amanecer con el ojo muy hinchado

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Melodie Peñalver ha dado un giro a sus redes sociales subiendo un nuevo contenido que ha encantado a sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, tras admitir que está pasando por un delicado momento , ha comenzado un nuevo proyecto en su Instagram, en el que cuenta con más de 600.000 seguidores.

Desde que saltó a la fama gracias a su participación en el programa de las tentaciones, la creadora de contenido se ha dedicado a subir contenido en redes sociales. Su perfil está centrado sobre todo en moda y ‘lifestyle’. Siguiendo esta línea, Melodie ha sorprendido a sus seguidores con un video hablando de moda pero desde otra perspectiva.

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Sentada en un sofá de cuero marrón, en lo que parece una tienda de trajes, con una gafas de vista y un conjunto muy elegante, la alicantina habla directa y segura a cámara. “¿Y si te digo que vestirte bien puede cambiar hasta la forma en la que te comportas?”, lanza al principio.

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La influencer explica qué implica el ‘Enclothed Cognition’, un concepto que demuestra que la forma en la que te vistes puede influir en cómo te sientes y cómo te comportas. “Cuando te pones un traje hecho a medida puede influir en la forma en la que te sientes por dentro: más elegante, más seguro, más preparado…”, dice segura, para terminar el video con un contundente: “Es importante que te vistas como realmente quieres ser”

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Esta publicación ha dejado en ‘shock’ a sus seguidores, que se han volcado en la sección de comentarios para darle su apoyo y mostrarse muy de acuerdo con sus palabras. “Me parece súper interesante”, ha escrito maravillada una usuaria. “Amo este contenido”, ha dicho otra. Ahora, solo falta saber si este será un giro definitivo en su contenido o si todo forma parte de alguna campaña de marketing.

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Lo que está claro es que la creadora de contenido va a seguir apostando por un contenido de calidad relacionado con la moda que es lo que realmente le llena y lo que la ha mantenido alejada de los platós de televisión desde su participación en la segunda edición 'La isla de las tentaciones' en 2020.