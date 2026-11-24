Andrea Canel, de ‘La isla de las tentaciones’, se somete de nuevo a una operación de pecho: “Reconstruyeron por completo las areolas”
La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha pasado de nuevo por quirófano para corregir una operación de pecho anterior
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Andrea Canel ha contado a través de sus redes sociales que se ha vuelto a someter a un aumento de pecho. La que fuera participante de la novena edición de ‘La isla de las tentaciones’, ha compartido con sus seguidores los motivos que la llevaron a querer operarse de nuevo y ha contado cómo ha sido su postoperatorio.
A través de su perfil de Instagram, la joven ha desvelado que hace apenas unos días decidió volver a pasar por quirófano para corregir una cirugía estética anterior con la que no quedó satisfecha. “Me operé el Lunes pasado, hace justo una semana y estoy absolutamente como nueva”, ha comenzado explicando para tranquilizar a su comunidad con una foto en la camilla del hospital.
Lejos del mal recuerdo que guardaba de su primera intervención, Andrea ha destacado lo fácil que le está resultado esta recuperación. “Todo el proceso me ha sorprendido, os podría enseñar un audio horas después de salir de quirófano que le mandé a mi Claudia mientras no paraba ya por la habitación de lo bien que estaba, palabras textuales ‘tía si es que estoy hasta para bailar una jota aquí mismo’”, ha relatado entre risas.
La expareja de Enrique Cofiño ha reflexionado sobre lo importante que es elegir bien al equipo médico antes de dar un paso así. “Aquí es donde realmente he visto la importancia de saber escoger ... No sabéis la diferencia de post-operatorio tannn grande!! Es una cirugía y se nota, obvio, pero yo tenía un trauma y absolutamente nada que ver”, ha confesado sin tapujos.
En su testimonio, la creadora de contenido ha reconocido que en el pasado cometió un error al dejarse guiar sin tener toda la información. “Al final en estos temas solemos buscar, si, pero en realidad nos acabamos fiando de lo que nos venden porque ‘el/ella es el profesional y yo no tengo ni idea del tema’, y es lo que me pasó a mí la 1a vez …”, ha admitido.
Ese mal desenlace fue precisamente el motivo que la empujó a tomar la decisión de volver a pasar por quirófano. “No obtuve el resultado que quería y honestamente no quedó un trabajo bien realizado. Por eso, decidí volver a operarme, esta vez en mi clínica de confianza para todo”, ha señalado dejando claro que ahora sí se siente en buenas manos.
Andrea también ha detallado con total transparencia en qué consistió exactamente esta segunda operación de pecho. “Lo que hicimos fue un cambio de prótesis aumentando algo el tamaño, además de reconstruir por completo las areolas porque es donde se me realizó la incisión en la 1a cirugía y eran literalmente un cuadro, se me había quedado la cicatriz por la mitad… además de tamaños desiguales”, ha explicado.
Antes de dar por cerrado el tema, la influencer ha querido lanzar un mensaje de advertencia sobre las cirugías estéticas. “Quiero aclarar que aunque respeto a quien lo haga yo personalmente no soy partidaria de pasar por quirófano como quien va de compras, es algo serio y siempre que el motivo pueda solucionarse de otra manera no lo aconsejaría”, ha dicho con honestidad.
Con el sentido del humor que la caracteriza, ha justificado su decisión recordando que hay aspectos físicos imposibles de modificar de forma natural. “El pecho es una de las cosas que desgraciadamente no crece con ejercicio, dietas ni nada de eso jajajaja y en mi caso no había quedado agusto con el resultado anterior, y ya que ya había pasado por quirófano quise corregirlo y conseguir ahora si un pecho bonito, acorde a mí y sin estropicios y perfecto”, ha zanjado feliz con el resultado.