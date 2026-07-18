Carlos Otero 18 JUL 2026 - 13:00h.

El participante de la novena temporada de LIDLT Enrique Cofiño competirá este verano por el título de Mister International Spain

Enrique y Andrea, de la última edición de 'La isla de las tentaciones', rompen su relación y explican el motivo

Compartir







Esta primavera, una de las parejas más queridas de la novena temporada de 'La Isla de las Tentaciones', la formada por Enrique Cofiño y Andrea Canel, anunciaba su ruptura después de tres años juntos. Tras asimilar la separación, el joven ha decidido dar un giro de 180 grados a su vida presentándose a un importante certamen de belleza.

A pesar de ser asturiano, concretamente de Gijón, Enrique será el representante de Cantabria en la próxima edición de Mister International Spain 2026. En su tarjeta de presentación evita profundizar en su popularidad televisiva y se presenta como un joven de 20 años con un grado medio de Auxiliar de Enfermería dedicado profesionalmente al salvamento.

Algunos rostros conocidos de Mediaset, como Adrián Creus, de 'GH 19', ya le han mostrado públicamente su apoyo en redes sociales. No sabremos si el ex de Andrea Canel logra coronarse como el hombre más guapo de España hasta el próximo 29 de agosto, fecha en la que tendrá lugar la gran final del certamen.

El escenario elegido para la proclamación será el emblemático Teatro Romano de Medellín (Badajoz). Será en esta localidad extremeña, tierra de conquistadores, donde los 52 candidatos realizarán distintas pruebas clasificatorias en unas jornadas en las que también podrán disfrutar de la cultura, la historia y la gastronomía de la zona.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Los realities de Telecinco, cuna de otros reyes de la belleza

Con este paso al frente, Enrique Cofiño se une a la larga lista de rostros del universo Outdoor que han probado suerte en los certámenes de belleza. Solo dentro del entorno de 'La isla de las tentaciones' encontramos nombres como Alejandro Nieto, ganador de Míster España; Alejandro Pérez, concursante de la sexta edición, que fue Míster Madrid; o, más recientemente, Luis Capa, coronado como Míster Valencia 2025.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Otros realities también han tenido representación en estos concursos. Pol Badía, conocido por su paso por 'Gran Hermano', participó el año pasado como representante de Barcelona. Por su parte, Asraf Beno, que era prácticamente un desconocido antes de saltar a la televisión, pudo participar en la edición VIP del formato gracias a su designación como embajador de la belleza de Ceuta.

La vida de Enrique tras LIDLT

La repercusión obtenida tras su paso por la novena temporada de 'La isla de las tentaciones' le ha permitido a Enrique abrirse camino en el universo de los creadores de contenido. Sus perfiles sociales ya incluyen diversas colaboraciones publicitarias y publicaciones patrocinadas.

Además, Cofiño ha puesto en marcha junto a un socio un negocio relacionado con el mundo del tatuaje en Jerez de la Frontera, ampliando así su actividad profesional más allá de la televisión y las redes sociales.