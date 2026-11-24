Equipo Outdoor 24 NOV 2026 - 10:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' terminaron en malos términos y han acabado entablando una inesperada amistad

Lorenzo, de ‘La isla de las tentaciones’, actualiza su estado de salud desde el hospital y comunica su paso por quirófano

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Lorenzo Ayala y Nieves Tristán se conocieron a través de redes sociales. Comenzaron a mantener conversaciones mientras Lorenzo tenía pareja. Sin embargo, los exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tuvieron un flechazo que les llevó a apostar el uno por el otro, pese a que sus respectivas exparejas no lo pusieron fácil. Desde entonces, comenzó una historia de amor con pedida de mano incluída.

Sin embargo, ambos se dieron cuenta de que tenían intereses y hábitos muy distintos, consecuencia también de la diferencia de 8 años de edad. Por lo que después de 'La isla de las tentaciones', pese a que salieron juntos, terminaron su relación. Tras varios intentos de mantener una buena relación ninguno de los dos fue capaz, salvo ahora, que parece que han conseguido dejar los reproches a un lado y ser amigos.

Los almerienses no tuvieron una relación fácil debido a los celos de Lorenzo y las ganas de Nieves de vivir nuevas experiencias. Lorenzo no estaba de acuerdo con que Nieves saliera de fiesta o hiciese planes con sus amigas. Aun así, lograron superar varias crisis y Lorenzo pidió su mano durante un viaje a Dineyland París.

La pareja participó en el reality para intentar corregir los problemas de desconfianza de Lorenzo. Sin embargo, la pareja fue expulsada tras una sanción derivada del incumplimiento de las normas por parte de los exconcursantes. La pareja se enfrentó a una 'hoguera de las consecuencias' , donde Nieves admitió haber renunciado a parte de su juventud por él, mientras Lorenzo insistía en seguir queriendo casarse con ella. A pesar de las dudas, abandonaron el programa juntos y Nieves quiso darle otra oportunidad para cambiar.

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Sin embargo, en el reencuentro meses después reconocieron que atravesaban otra crisis. Nieves se sentía agotada por la situación y Lorenzo descubrió que ella había mantenido conversaciones con Barranco tras el programa, algo que desconocía y que reabrió sus heridas relacionadas con la confianza.

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Poco después llegó la ruptura definitiva. Ambos explicaron que la relación se había desgastado. Meses después, Nieves reconoció algunos errores que había cometido durante la relación. Además, señaló que uno de los aspectos que más había echado en falta era ver a Lorenzo siendo más sincero incluso consigo mismo, sobre todo tras su paso por el programa.

La almeriense también confesó que tras volver ella del programa como tentadora, hubo una recaída de una noche donde después de salir de fiesta por Almería, escribió a Lorenzo y acabaron durmiendo juntos. Sin embargo solo quedó en eso y ninguno se planteaba la posibilidad de volver. Al tiempo Nieves inició una relación con Jesús, tentador de su edición, historia que llegó a su fin el pasado agosto.

Pese a todos los altibajos con Lorenzo, su relación parece haber pasado de nula a una amistad. Ambos han publicado una serie de reels juntos donde en uno Lorenzo escribía "cuando tu exnovia te espanta el ganado" con un audio viral y otro que decía "la etapa de ser amigo de tu ex recomiendo no saltártela", afirmando su amistad. Una prueba que demuestra que, pese a todo lo vivido, han dejado atrás los reproches.