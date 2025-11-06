Logo de telecincotelecinco
Así fue la pedida de mano de Lorenzo a Nieves, de 'La isla de las tentaciones 9', en Disneyland: "Flipé en colores"

Nieves y Lorenzo en República Dominicana
Lorenzo y Nieves, de 'La isla de las tentaciones 9', en República DominicanaTelecinco
En su vídeo de presentación para 'La isla de las tentaciones 9', Lorenzo, de 30 años, y Nieves, de 22, contaron que llevaban un año y ocho meses juntos, que se dedicaban a la hostelería, que se habían conocido cuando él tenía novia, que son de Almería y que estaban comprometidos en matrimonio porque él se lo pidió en un viaje que hicieron a Disneyland París en octubre del año pasado.

"Estábamos enfrente del castillo de las princesas y se arrodilló, fue súper bonito", recordó Nieves; Lorenzo, por su parte, confesó que llevaba dos meses preparando la pedida y que merecieron la pena los nervios que pasó porque su novia le dijo que sí: "Fue el día más feliz de mi vida". "¿Te acuerdas cuando me diste el anillo? Yo flipé en colores", añadió la almeriense.

En Instagram, está el vídeo de la pedida de mano, que compartió Lorenzo cuando Nieves le dijo que sí. "Pues con la tontería me ha dicho que sí y to, hasta con las orejas puestas. Te amo, futura esposa", escribió el almeriense junto al vídeo en el que se ve que los dos llevaban las típicas diademas de orejas de Mickey y Minnie Mouse.

