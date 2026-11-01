Equipo Outdoor 01 NOV 2026 - 10:28h.

Anabel Pantoja sorprende con un significativo mensaje el día del santo de su hija Alma

Sale a la luz la verdadera relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez: "Hablan cuatro veces a la semana"

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Anabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores con un story donde aparece su hija Alma disfrazada con motivo de la celebración de Halloween. No cabe duda de que la sobrina de Isabel Pantoja ha querido celebrar este día tan significativo en el que los niños se lo pasan en grande, pero este día es doblemente especial debido a que también es el santo de su hija. A la imagen, Anabel Pantoja acompaña un texto muy emotivo.

"Hoy es tu santo, mi vida. Un día peculiar en el que se recuerda a los que se han ido, pero que nunca se irán de nuestra memoria", comienza a escribir Anabel, visiblemente sensible por el día de todos los Santos. Pero la cosa no queda aquí, pues para Anabel, su hija Alma se ha convertido en el pilar fundamental de su felicidad, tal y como refleja ella misma en las siguientes palabras:

"Gracias Alma, por iluminar estos días tan complicados y darle sentido un poco a mi vida, que muchas veces se tuerce o se anula por este mundo tan, tan complicado a veces...", escribe. Y es que esto llega después de que Anabel Pantoja reflejara en sus redes sociales lo terriblemente dolida que estaba tras conocer el fallecimiento de Raúl Trigero en el accidente ferroviario de Urda.

Tras esto, le lanza un mensaje de esperanza a su hija: "Ahora sé feliz en tu infancia, con tu inocencia y esa bondad que tienes. Yo estaré protegiéndote hasta que me vaya de aquí. Jamás pensé sentir tanto después del amor a una madre. Me lo dijeron, pero esto, hasta que no lo vives, no lo sabes", termina de escribir Anabel Pantoja. No cabe duda de que está especialmente sensible.

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Los duros momentos de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha confesado en este texto que está viviendo momentos complicados y no sería solamente por la pérdida de un excompañero: "Buena persona, respetuoso, cariñoso, educado, buen trabajador, profesional. Es una injusticia que tu vida haya terminado aquí y de esa forma. Descansa en paz, Raúl. Un abrazo sin consuelo a su familia y seres queridos", escribió sobre él en las redes sociales.

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Y es que, por otro lado, Anabel Pantoja ha vivido recientemente el hecho de que su expareja, Omar Sánchez, haya revelado en el 'Puente de las emociones' de 'Supervivientes All Stars' (donde se encuentra participando) la traición que sufrió por parte de Anabel. Para colmo, Alexia Rivas ha destapado lo mal que se portó Anabel con ella cuando inició una relación de amistad con Omar una vez cortaron su relación.