Natalia Sette 24 NOV 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre todo lo que está sintiendo en estas dos primeras semanas siendo mamá primeriza

Mahi Masegosa desvela los kilos que ha cogido durante el embarazo: “A ver si vuelvo a hallarme en mi cuerpo”

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Mahi Masegosa lleva en una nube de amor desde que dio a luz a hija Catalina hace dos semanas. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha ido compartiendo cada pensamiento y casa duda con su comunidad y ahora ha hecho una reflexión sobre su maternidad a través de sus ‘stories’.

Tras mostrar cómo avanza su cuerpo tras ser sometida a una cesárea de emergencia, la diseñadora se ha abierto en canal para hablar de lo que está experimentando desde que se convirtió en madre primeriza. “Estoy muy contenta con la maternidad”, ha comenzado diciendo con una enorme sonrisa en la cara.

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La influencer andaluza nunca se había planteado ser mamá cómo un deseo que debía cumplir sí o sí. De hecho, ha asegurado que lo hizo más bien porque sentía que el tiempo para serlo se le agotaba. “Yo jamás lo pensé, fue por presión biológica”, ha reconocido abiertamente.

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Sin embargo, desde el momento que sostuvo a su pequeña en brazos, su perspectiva cambió por completo, y ahora no se imagina una vida sin ser madre de Catalina. “Ahora me encuentro con ella y soy súper feliz, me ha cambiado la vida completamente, estoy muy cursi”, ha dicho emocionada.

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Debido a este sentimiento tan grande, a la creadora de contenido le han entrado ganas de tener algo físico que le recuerde a su pequeña y que pueda llevar siempre encima. “Me apetece mucho comprarme algún colgante o algo así, con su nombre, o fecha de nacimiento, o piedra de nacimiento, u horóscopo, algo lindo! Dadme ideas!”, le ha pedido a sus seguidores.

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En el mismo ‘storie’, aparece Rafa bromeando, diciendo que él ya tiene su abalorio. Se refiere a una larga tira de pañales envueltos en bolsas de basura. El espontáneo momento ha provocado en Mahi un ataque de risa, demostrando una vez más la enorme complicidad que existe entre ellos. “Rafa sin embargo, es menos romántico y más de cacas”, ha escrito divertida en el video.