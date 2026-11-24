Natalia Sette 24 NOV 2026 - 12:08h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado preocupada a sus seguidores la extraña molesta que siente al respirar con la barriga

Sofía Suecun y Kiko Jiménez desvelan que duermen en dormitorios separados y explican el motivo

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Sofía Suescun vuelve a encender las alarmas de sus seguidores a raíz de un repentino malestar físico que le ha generado bastante inquietud. Si a finales de octubre la ganadora de ‘Gran Hermano’ ya vivió un duro contratiempo de salud durante su viaje a Tanzania junto a Kiko Jiménez, ahora se ha mostrado preocupada por un extraño dolor al respirar.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido el desconcierto que sintió ante una molestia punzante al respirar. “Me estoy asustando, no sé si ha sido por empezar el plato con ansias, pero he respirado por el diafragma y unos dolores rarísimos”, ha explicado con visible nerviosismo.

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La creadora de contenido ha diferenciado con claridad qué tipo de respiración le provocaba el malestar y cuál le resultaba cómoda. “Si respiro por la nariz bien pero por la tripa fatal, joder que dolor”, ha confesado sobre lo molesto que le resultaba ese pinchazo mientras muestra su respiración con la mano puesta sobre la barriga.

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La propia Sofía ha apuntado de inmediato a sus prisas a la hora de comer como posible detonante de este incómodo episodio. “Yo creo que es el ansia. O empiezo a comer más despacio o acabo explotando”, ha comentado con total sinceridad.

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A su lado no ha faltado el comentario de su pareja, Kiko Jiménez, que conoce bien sus costumbres a la mesa y no ha dudado en recordárselo. “No sé amor, come con calma, siempre te lo digo, come despacio”, le ha replicado él con cariño y un toque de advertencia.

Según los especialistas y la evidencia científica, comer demasiado rápido o con ansiedad puede favorecer molestias abdominales y sensaciones dolorosas vinculadas a la respiración. Al ingerir alimentos deprisa se suele tragar más aire (aerofagia), lo que provoca distensión gástrica, gases o reflujo y aumenta la presión sobre el estómago.

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Dado que el diafragma es el músculo principal de la respiración y se sitúa justo encima del estómago y el abdomen, una distensión o presión en esa zona puede generar sensación de opresión, tirantez o dolor al realizar respiraciones profundas o abdominales. Además, los expertos suelen recomendar masticar bien y comer despacio para facilitar la digestión y reducir estas molestias.

Aunque la hija de Maite Galdeano ha demostrado en más de una ocasión que su organismo suele recuperarse rápido de los sustos, este nuevo episodio ha vuelto a poner el foco en la importancia de frenar el ritmo. Sus seguidores permanecen atentos a su evolución tras este momento de agobio.