Equipo Outdoor 25 NOV 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha puesto fin gracias a la medicina a la alopecia aerata, una enfermedad que le ha causado el estrés

Alexia Rivas celebra los avances de su alopecia areata: "Estoy en fase volumen"

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Alexia Rivas decidió a finales de 2025 compartir uno de los momentos más difíciles y personales que había atravesado. La periodista y colaboradora televisiva sorprendía a sus seguidores al mostrar una calva en el cuero cabelludo y revelar que padecía alopecia areata, una enfermedad que le diagnosticaron tras varios meses especialmente estresantes y complicados a nivel personal y profesional.

Fue la propia Alexia quien explicó que descubrió el problema de forma casual gracias a su madre durante una visita familiar. La periodista, al ver la calva por primera vez, vomitó. Según relató entonces, atravesaba una etapa marcada por una gran carga emocional y estrés acumulado, circunstancias que los especialistas suelen señalar como posibles desencadenantes de este tipo de enfermedades. La colaboradora reconoció que aquel suceso le hizo tomar conciencia de la importancia de cuidar la salud mental y escuchar las señales que envía el cuerpo.

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La vallisoletana quiso visibilizar públicamente su caso para normalizar una enfermedad que afecta a miles de personas. La alopecia areata se produce cuando el sistema inmunológico ataca por error los folículos pilosos, provocando la caída del pelo en zonas concretas y suelen formar calvas redondas. Aunque su evolución puede variar en cada paciente, los especialistas han informado de que existen tratamientos capaces de favorecer la recuperación capilar y controlar la inflamación.

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Desde el primer momento, Alexia se puso en manos de expertos para frenar el problema. La periodista explicó que comenzó un tratamiento que incluía infiltraciones de corticoides en la zona afectada, medicación oral y el uso diario de productos específicos para estimular el crecimiento del pelo. Lo único que podía hacer la de Valladolid es tener paciencia. Semanas después de hacer pública su situación, la colaboradora empezó a compartir las primeras noticias positivas.

En enero de 2026 mostró una foto donde se veía la aparición de pelo nuevo en la zona afectada. Entonces explicó que los médicos le habían transmitido un pronóstico favorable y que confiaban en lograr una repoblación completa de la zona, algo que supuso un importante alivio para ella tras meses de pasarlo mal.

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En febrero de 2026, Alexia compartía los avances conseguidos gracias al tratamiento y reconocía que ya afrontaba el proceso de manera mucho más positiva. Este mes de noviembre, finalmente la periodista ha compartido en redes sociales el crecimiento total del pelo en esa zona afectada. Por fin algo que había acomplejado mucho a la influencer había llegado a su fin. Es una comparativa de tres fotografías mostrando el proceso lo que la vallisoletana ha mostrado a sus seguidores.

La periodista ha convertido esta experiencia en un mensaje de concienciación sobre la importancia de cuidar la salud mental. Su testimonio ha servido para visibilizar una realidad que muchas personas sufren en silencio y para recordar que incluso las celebridades pueden enfrentarse a problemas de salud que afectan directamente a su autoestima.