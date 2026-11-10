Detenido por segunda vez el padre de Meghan Markle, Thomas, por manipular su tobillera electrónica

El suegro de Enrique de Inglaterra, Thomas Markle, ha sido detenido otra vez por manipular el dispositivo electrónico de localización

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, arrestado en Florida por presunta posesión de pornografía infantil

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El suegro de Enrique de Inglaterra, Thomas Markle, ha sido detenido otra vez este martes por manipular el dispositivo electrónico de localización que llevaba en el tobillo desde que fue arrestado la semana pasada dentro de una investigación por posesión de pornografía infantil.

Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han confirmado a la radiotelevisión pública británica BBC que Markle compareció ante un juez federal de primera instancia en Tampa (Florida) tras supuestamente quitarse el monitor electrónico del tobillo a las 07:45 de la mañana de hoy.

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Markle llevaba bajo arresto domiciliario con tobillera desde su detención, pero tras este nuevo arresto el juez ordenó su encarcelamiento sin derecho a fianza y ahora se encuentra bajo custodia federal.

La detención del viernes pasado

La detención inicial del pasado viernes ocurrió en la residencia de ancianos de Maravida, tras el hallazgo de material pornográfico de menores en dos viviendas vinculadas a Markle en México y Filipinas.

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Además, en otros dos cuartos trasteros de Los Ángeles (California), alquilados por Markle desde 2008, "los agentes confiscaron aproximadamente 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros que contenían material presuntamente sexualmente explícito".