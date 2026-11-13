La esposa del príncipe Harry lleva ocho años distanciada de su progenitor, Thomas Markle, quien se enfrenta a un cargo por pornografía infantil

La turbulenta relación de Meghan Markle y su padre, acusado de pornografía infantil: de pactar fotos con medios a no conocer a sus nietos

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Meghan Markle atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La duquesa de Sussex se encuentra "devastada" por las graves acusaciones que pesan sobre su padre, Thomas Markle, de 82 años, detenido en Estados Unidos por un presunto delito de pornografía infantil. Una situación dolorosísima para ella por la estrecha relación que mantuvo con su progenitor durante gran parte de su infancia y que se rompió definitivamente hace ocho años.

Aunque la esposa del príncipe Harry lleva mucho tiempo distanciada de su progenitor, las informaciones que han salido a la luz en las últimas semanas han vuelto a situar a su familia en el centro de la polémica.

Ahora, varias personas de su entorno más cercano han decidido hablar con la revista 'People' para explicar cómo está viviendo la duquesa esta situación.

"Está devastada. Es su padre, alguien con quien creció, en quien confió y con quien mantuvo una relación muy estrecha durante muchos años", ha asegurado una fuente cercana a Markle a la publicación estadounidense.

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"Las acusaciones son devastadoras para ella. Hay mucha tristeza", ha añadido, dejando claro que, pese a los años de distanciamiento y a los desencuentros que han marcado su relación, la situación de Thomas Markle no deja indiferente a su hija.

La duquesa se enfrenta así a una realidad de lo más complicada. Las graves acusaciones contra un hombre que formó parte de su vida desde que era pequeña y con quien compartió una relación muy cercana antes de que todo cambiara.

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Aun así, Meghan "se mantiene fuerte" ya que "tiene muchos amigos y familiares en quienes apoyarse", expresa el círculo de la nuera del rey Carlos III.

Doria Ragland, uno de sus grandes refugios junto a Harry y sus hijos

En medio de esta delicada situación, Markle estaría encontrando consuelo en su madre, Doria Ragland. Según la citada revista, ambas han mantenido numerosas conversaciones durante estas semanas y su relación se ha convertido en uno de los principales puntos de apoyo emocional para la duquesa.

Doria, que vive en Los Ángeles, también habría colaborado con los investigadores federales, ayudando a las autoridades a identificar a su antiguo marido en fotografías relacionadas con la investigación.

Meghan, por su parte, estaría dispuesta a colaborar con las autoridades en todo aquello que pueda resultar necesario. Madre e hija han estado en constante contacto y Doria continúa muy presente en la vida de la duquesa, a pesar de la distancia geográfica que las separa desde que Meghan y Harry se trasladaron a Reino Unido.

"Meghan y su madre están muy unidas. Se apoyan mutuamente. Echa de menos a su madre desde que se mudó a Inglaterra, y esto hace que la extrañe aún más. Han estado hablando mucho. Poder hablar con su madre la ayuda, aunque desearía que pudieran estar juntas", ha manifestado la fuente.

De hecho, la abuela materna de Archie y Lilibet tiene previsto pasar las Navidades con la familia, una circunstancia que permitirá que la 'exroyal' cuente con su compañía en unas fechas tan familiares.

Mientras tanto, Markle intenta "centrarse en su familia, sus hijos y el trabajo que le importa", prosigue otra fuente. "Cree que puede hacer algo bueno a través de él. Tener cosas en su vida que le apasionan y en las que puede invertir su energía la está ayudando", zanja.

Los pequeños Archie y Lilibet, que comenzaron el colegio en Inglaterra tras el regreso de la familia al Reino Unido en agosto, "son un gran consuelo para ella en estos momentos", comenta el círculo íntimo de la duquesa. "Está muy agradecida de que estén bien y le encanta verlos crecer. En medio de todo lo que está pasando, significa muchísimo para ella estar con ellos y darles todo el amor que puede", concluye.

Las graves acusaciones que pesan sobre Thomas Markle

El caso salió a la luz a finales del pasado mes de octubre, después de que Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, denunciara el hallazgo de imágenes de abuso sexual infantil en la vivienda de su padre en Filipinas. Según su versión, habría encontrado una gran cantidad de material en varios dispositivos y cajas, por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

Las autoridades filipinas y el FBI comenzaron a investigar el caso, y el pasado 6 de noviembre Thomas Markle fue detenido en Florida por un cargo federal relacionado con la posesión de material de abuso sexual infantil.

Según las informaciones publicadas por medios estadounidenses, las autoridades habrían localizado material de esta naturaleza en unos espacios de almacenamiento que el padre de Meghan había alquilado en el área de Los Ángeles.

A sus 82 años, se enfrenta a un procedimiento judicial de gran gravedad. En caso de ser declarado culpable, podría afrontar una pena de hasta 20 años de prisión.

El pasado 10 de noviembre, además, volvió a quedar bajo custodia después de que, presuntamente, se quitara el dispositivo electrónico de vigilancia que llevaba como condición de su libertad provisional. Tras este episodio, un juez revocó las condiciones que le permitían permanecer en libertad y ordenó su regreso a custodia.

Thomas Markle ha negado las acusaciones.

La reacción de Meghan Markle

Ante la gravedad de las acusaciones, la cuñada del príncipe Guillermo rompió su silencio el pasado 23 de octubre. La duquesa de Sussex difundió un comunicado en el que reconocía estar "profundamente consternada" por lo que estaba saliendo a la luz y expresaba su preocupación por los posibles menores perjudicados.

Asimismo, desveló que su distanciamiento de Thomas Markle se debía, en parte, a este motivo.

La mujer del príncipe Harry reveló que en 2018 se había remitido una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento encargado de la protección de la familia real. Según explicó, aquel documento contenía acusaciones preocupantes sobre su padre y después fue compartido con ella. También aseguró que había recibido garantías de que se estaban investigando.

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones de ciertas publicaciones durante todos estos años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitir que tuviera contacto con nuestros hijos obedecían a una única razón: protegerlos", señaló.

La duquesa insistió en que su prioridad siempre había sido la seguridad de Archie y Lilibet y concluyó expresando su deseo de que se hiciera justicia y se protegiera a los menores.

"Aunque la magnitud de lo que ahora se ha descubierto es más repugnante de lo que nadie podría imaginar, mi más sincero deseo es que se haga justicia y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes", sentenció.